Tom Laperche record Route du Rhum Guadeloupe SVR Lazartigue

Tom Laperche domine la Route du Rhum depuis le départ et vise le record établi en 2022. Le marin de 29 ans arrive en tête à la Guadeloupe avec une avance majeure sur ses poursuivants.

Tom Laperche, marin âgé de 29 ans évoluant à bord du voilier SVR Lazartigue, mène actuellement la Route du Rhum avec une avance décisive sur l'ensemble de ses rivaux. Vendredi, le concurrent se situait à 481 milles de la Guadeloupe, affichant un écart confortable de 429 milles sur son premier poursuivant, Thomas Coville.

Domination sans partage depuis le départ

Le marin de 29 ans occupe la tête du classement mondial depuis l'instant du départ et s'approche à grande vitesse de la ligne d'arrivée de Pointe-à-Pitre. Les dernières estimations de la direction de course indiquent une arrivée aux alentours de 22 heures locales samedi, ce qui correspond à 3 heures du matin dimanche en heure de Paris.

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Au pointage effectué à 18 heures (GMT+1) le vendredi, la marge sur le deuxième était déjà établie à 429 milles nautiques. Louis Burton, naviguant à bord d'Armand Thiery, figure en troisième position avec un écart de 532 milles nautiques, confirmant la supériorité technique et tactique de l'équipage SVR Lazartigue sur cette traversée de l'Atlantique.

Objectif record historique à battre

Tom Laperche vise explicitement la destruction du record de l'épreuve, établi initialement en 2022 par Charles Caudrelier. Pour battre cette performance chronométrique, le skipper doit impérativement franchir la ligne d'arrivée avant dimanche matin à 8 heures 49 minutes, heure de Paris. Cet exploit nécessiterait de maintenir une vitesse moyenne exceptionnelle sur les derniers jours de la course.

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Ancien protégé de François Gabart, qui lui a confié la barre de son grand trimaran il y a trois ans, Laperche fait face à une fatigue accumulée durant toute la semaine. La gestion de cette endurance est primordiale pour assurer la lucidité nécessaire aux manœuvres finales et éviter tout risque technique majeur.

Engagement physique et défis de la fin de course

L'effort fourni durant ces jours intenses laisse des traces physiques indéniables sur le compétiteur. Tom Laperche explique tenter de faire des siestes dès que possible pour préserver sa concentration et rester lucide en permanence. Cette gestion du sommeil est critique face à la longueur et à l'intensité de cette traversée océanique.

Francis Le Goff, le directeur de course, souligne que la phase finale est délicate. Il est nécessaire de trouver le juste équilibre entre la volonté d'attaquer pour battre le record et la nécessité de préserver le matériel face aux pièges naturels de la mer. Ce curseur détermine l'issue sportive et sécuritaire de la régate.

Situations concurrentielles dans les autres classes

Dans la catégorie Imoca, la course semble déjà pliée pour Corentin Horeau, qui navigue à bord de MACSF. Après une course maîtrisée de bout en bout, le navigateur affiche plus de 250 milles d'avance sur Boris Herrmann (Malizia) et Sam Goodchild (Macif), qui sont provisoirement remontés sur le podium.

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La situation est plus dramatique pour Ambrogio Beccaria, navigateur italien de 35 ans à bord d'Allagrande. Après une chute lourde dans son cockpit durant la nuit de jeudi à vendredi, il a subi de fortes douleurs au dos. Après échange avec les médecins de la course, il a pris la difficile décision de faire demi-tour vers les Açores pour mettre un terme à sa participation.

Chez les skippeurs de classe Ocean Fifty, Basile Bourgnon (Edenred) conserve la tête après avoir repris un peu de marge sur Pierre Quiroga (Wewise), désormais à plus de 100 milles nautiques. Ces résultats complémentaires illustrent la hiérarchie actuelle dans les différentes catégories de la traversée transatlantique.