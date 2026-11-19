Tom Laperche revient sur le choc émotionnel du chavirage d'Armel Le Cléac'h lors de la Route du Rhum, une épreuve où la victoire s'accompagne de risques mortels.

Tom Laperche, le vainqueur de la Route du Rhum, a livré un témoignage poignant sur les événements tragiques survenus durant la compétition. Le jeune skipper de 29 ans, originaire de La Trinité-sur-Mer, a confié sur RTL combien la nuit du 8 novembre a été marquante et choquante pour lui.

L'incident majeur a eu lieu lorsque le principal rival de Tom Laperche, Armel Le Cléac'h, a chaviré en pleine nuit. À ce moment crucial, le Breton menait la flotte des Ultim. Il a soudainement vu son concurrent disparaître de la course dans des conditions météorologiques éprouvantes.

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Une proximité dangereuse et une alerte de détresse

Tom Laperche précise qu'il se trouvait à une heure de distance, soit entre 40 et 50 kilomètres d'Armel Le Cléac'h. Au cœur d'une nuit déjà très tendue, le skipper de SVR Lazartigue devait effectuer une manœuvre importante nécessitant une concentration intense.

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C'est dans ce contexte qu'il a appris la signalement d'une détresse provenant de la zone d'Armel Le Cléac'h. Tom Laperche explique s'être mis en direction de la zone, prêt à apporter des informations si nécessaire, avant d'apprendre que son concurrent était sain et sauf.

Un moment émotionnel et une réalité maritime

Le vainqueur décrit ces quelques heures comme difficiles et non faciles à vivre. Il qualifie l'expérience d'émotionnellement intense et dure, car elle confronte à de nombreuses réalités de la course au large.

Cet incident rappelle à l'ordre la proximité constante avec la ligne rouge. Tom Laperche souligne que cette violence fait partie de l'ADN de l'épreuve, particulièrement en novembre en multicoque.

Un triomphe record et une ascension rapide

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Malgré ces épreuves, Tom Laperche a remporté la course dès sa première participation. Il a battu le record de la traversée entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en 6 jours, 13 heures et 27 minutes.

Né à Loudéac et grandi à La Trinité-sur-Mer, il s'est construit dès l'enfance au contact de la mer. Voir des multicoques au large de la Bretagne a nourri ses rêves d'enfant. Il s'est imposé comme un grand espoir de la voile française après sa victoire dans la Solitaire du Figaro en 2022.

L'objectif futur : l'Arkéa Ultim Challenge-Brest

Après ce succès, Tom Laperche regarde déjà plus loin. Son prochain grand objectif est l'Arkéa Ultim Challenge-Brest, un tour du monde en solitaire prévu en janvier 2028. Il confirmera cette ambition toujours sur SVR Lazartigue.

Il qualifie cette course de super rêve et de nouveau challenge. Il ajoute que c'est un peu le Vendée Globe des ultims. Ce défi a une résonance particulière pour le Breton.

En 2024, il avait dû abandonner lors de la première édition de l'Arkéa Ultim Challenge. Il se battait pour la victoire au début des mers du Sud après un choc nocturne avec un objet ou un animal non identifié. Une revanche très attendue donc pour Tom Laperche.