Tom Hanks, En slip devant la Joconde !

Une anecdote amusante du tournage de Da Vinci Code au Louvre racontée par Ron Howard.

Tom Hanks , une expérience unique avec la Joconde a vécu. Le 7 février dernier, lors d'une réunion des acteurs de Happy Days qui s'est tenue à Orlando, Ron Howard a raconté une anecdote amusante sur le tournage de Da Vinci Code au Louvre . Le réalisateur et son équipe étaient très en retard sur le planning, et tout le matériel de tournage avait été installé dans la salle de la Joconde .

\« Tom Hanks n'avait pas le temps de retourner dans sa loge pour se changer pour la scène suivante », a expliqué Ron Howard durant cet événement couvert par People. « Alors je lui donnais des indications sur la prochaine scène pendant qu'il changeait son pantalon devant Mona Lisa. » Ron Howard n'a pas manqué de souligner l'aspect historique de ce moment. « Je me suis dit, 'Attendez une minute. C'est un moment dont on doit se souvenir', a poursuivi Ron Howard. On a été sous l'eau avec la sirène dans Splash, en apesanteur avec Apollo 13, et maintenant tu es en slip devant la Joconde ! »





