Tom Cruise, de nouveau distingué par l'Aéro-Club de France

L'acteur américain Tom Cruise a reçu la Grande Médaille de l'Aéro-Club de France pour sa contribution à l'histoire de l'aviation et son influence sur les pilotes. Cette récompense lui a été remise à Paris, en présence de personnalités telles que les spationautes Thomas Pesquet et Claudie Haigneré. Cependant, cet honneur n'a pas été sans controverse, certains internautes ayant critiqué la reconnaissance de Cruise pour ses rôles de cinéma plutôt que pour un service militaire réel.

Tom Cruise , l'acteur américain de 62 ans, a reçu une nouvelle pluie de récompenses . Après avoir été honoraire de l'award « US Navy Distinguished Public Service Award » en décembre dernier par le secrétaire américain de la Marine, Carlos Del Toro, l'acteur a été distingué une nouvelle fois le 8 février. Cette fois-ci, il a reçu la Grande Médaille de l'Aéro-Club de France à Paris.

Tom Cruise a été récompensé « pour sa contribution à l'histoire de l'aviation et pour avoir inspiré les pilotes de demain », a déclaré l'institution créée en 1898. L'acteur, qui possède une licence de pilote privé depuis 30 ans, est connu pour son rôle dans Top Gun, qui fait la promotion du service naval, ainsi que pour ses cascades aériennes spectaculaires dans la saga Mission: Impossible. La présidente de l'Aéro-Club de France et pilote acrobatique, Catherine Maunoury, a remis la récompense à Tom Cruise devant des personnalités prestigieuses, notamment les spationautes Thomas Pesquet et Claudie Haigneré. En novembre 2022, l'acteur américain est également devenu membre de la « communauté des pilotes de chasse français », une annonce faite par le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace. « Je suis profondément honoré et fier », avait déclaré Tom Cruise dans une vidéo à l'occasion de cette reconnaissance. Cependant, les distinctions de Tom Cruise n'ont pas été accueillies avec unanimité. Lorsqu'il a reçu le prix de la Marine américaine en décembre dernier, certaines personnes ont exprimé leur scepticisme, qualifiant la récompense de « blague ». Sur les réseaux sociaux, des internautes ont partagé leurs opinions sur Facebook, X (anciennement Twitter) et Reddit, soulignant que l'acteur n'a jamais servi dans l'armée et que sa reconnaissance était disproportionnée. Des commentaires comme « Il prétend être dans l'armée et obtient une médaille pour avoir joué un rôle… Ridicule… » et « Quelle foutue blague, il n'a jamais servi à rien » ont circulé en ligne. L'article a été écrit en collaboration avec 6Medias.





