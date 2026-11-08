Todd Blanche avertit le Congrès démocrate face aux menaces d'enquête sur l'administration Trump

Le ministre de la Justice américain, Todd Blanche, menace les élus démocrates de poursuites s'ils enquêtent sur Donald Trump, tandis que Robert Garcia promet des auditions robustes dès janvier 2027.

Le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a lancé un avertissement sévère aux élus législatifs, déclarant que tout membre du Congrès américain envisageant d'enquêter sur les membres de l'administration républicaine ferait face à des conséquences juridiques directes. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension politique accrue alors que la future majorité démocrate au Congrès s'annonce particulièrement aggressive dans sa volonté de scrutin les décisions du gouvernement.

Menaces de poursuites contre les législateurs

Todd Blanche a affirmé que les élus devraient se préparer à des représailles judiciaires s'ils tentaient de s'immiscer dans les affaires de l'exécutif dirigé par Donald Trump. Cette mise en garde fait écho à une annonce récente du président américain lui-même, qui a déclaré vouloir charger le ministère de la Justice d'examiner les menaces de poursuites formulées par les démocrates contre des responsables de son administration.

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Donald Trump a également étendu cette inquiétude aux entreprises et aux donateurs ayant contribué au financement de sa salle de bal à la Maison-Blanche, suggérant que toute action légale pourrait être perçue comme une attaque politique orchestrée. L'objectif affiché est de dissuader le Congrès de mener des investigations jugées abusives ou politiquement motivées contre les collaborateurs du président.

Stephen Miller et la défense de l'administration

Stein Miller, nommé en fin de semaine en tant que chef de cabinet du président américain, figure directement dans le viseur des projets d'enquête démocrates. Todd Blanche a confirmé publiquement qu'il se trouvait là pour défendre Stephen Miller si les démocrates décidaient de mener une enquête sur lui, soulignant la position inébranlable du ministère face à ce qu'il perçoit comme des attaques ciblant les proches du pouvoir.

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Néanmoins, le ministre de la Justice a apporté une nuance importante à ses propos, précisant que toutes les situations examinées ne donneraient pas nécessairement lieu à des poursuites judiciaires immédiates. Il a insisté sur le fait que l'intervention du ministère dépendrait de la nature juridique réelle des actions entreprises par les législateurs et les acteurs privés visés.

Référendum sur la corruption et nouvelles cibles

Todd Blanche a également rejeté catégoriquement les accusations de corruption formulées contre l'entourage du président américain par l'opposition. Il a défini ce que les démocrates appellent corruption comme n'étant pas de la corruption, mais simplement l'histoire d'une réussite américaine, défendant ainsi le caractère légitime des relations et des financements impliqués.

Il a toutefois assuré que si des faits de corruption étaient établis au sein du gouvernement, leurs auteurs seraient poursuivis par son ministère. Cette clarification vise à montrer que le ministère de la Justice reste impartial en théorie, tout en se positionnant activement comme un bouclier contre les investigations parlementaires qu'il juge excessives.

Contre-offensive démocrate dès janvier 2027

La nouvelle majorité démocrate s'apprête à reprendre le contrôle des deux chambres du Congrès dès janvier 2027, renforçant la perspective d'un conflit institutionnel majeur. Robert Garcia, pressenti pour présider la commission de contrôle de la Chambre des représentants, a promis de mener des enquêtes sans relâche, accusant Todd Blanche de chercher à protéger Donald Trump et son entourage en faisant planer la menace d'enquêtes judiciaires sur les parlementaires.

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Robert Garcia a dénoncé le comportement de l'avocat personnel du président, affirmant que ce n'est pas sa fonction de protéger les ministres. Outre Stephen Miller, Robert Garcia souhaite interroger Donald Trump Jr., Jared Kushner ainsi qu'Elon Musk, élargissant le champ des investigations au-delà des cercles politiques traditionnels pour toucher aux grands noms de la technologie et de la finance.

Investigations sénatoriales et enjeux sectoriels

L'offensive parlementaire ne se limite pas à la Chambre des représentants, comme le confirme le sénateur Richard Blumenthal pressenti pour prendre la tête d'une importante commission d'enquête. Ce dernier a déjà entamé les premières démarches en adressant des courriers à plusieurs entreprises et responsables de l'administration Trump pour leur demander de coopérer avec de potentielles enquêtes.

Ces investigations pourraient notamment porter sur les cryptomonnaies, l'immigration et les géants de la tech, des secteurs sensibles où les intérêts de l'administration Trump et de ses soutiens sont jugés conflictuels. L'ampleur et la précision des demandes de coopération indiquent une stratégie méthodique pour rassembler des preuves avant même l'ouverture officielle des auditions en janvier 2027.