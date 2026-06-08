Titre de transport obligatoire pour traverser la gare de Bécon

Les habitants de Courbevoie doivent disposer d'un titre de transport valide pour traverser la gare de Bécon et rejoindre le reste de la commune. Certains riverains se sentent coincés entre la voie ferrée et la condition d'utiliser la passerelle à un titre de transport alors que la ville est coupée en deux. La SNCF confirme qu'un ticket est nécessaire, même lorsqu'aucun trajet en train n'est prévu.

Pour traverser la gare de Bécon et rejoindre le reste de Courbevoie, les habitants doivent disposer d'un titre de transport valide. Ce qui étonne certains habitants, ils sont synonymes d'un fort sentiment d'enclavement.

Bien qu'ils résident à Courbevoie, ces riverains se retrouvent 'coincés' entre la voie ferrée et la condition d'utiliser la passerelle à un titre de transport alors que la ville est coupée en deux, c'est une bêtise, fulmine un internaute de ce passage habitué.

'En traversant le couloir de la gare de Bécon ce matin, je me suis fait contrôler. Je ne prenais pas le train, je me rendais simplement du côté courbevoisien de la gare', raconte une autre habitante, surprise d'avoir été contrôlée alors qu'elle se déplaçait uniquement dans sa commune. Je lui ai expliqué que je faisais seulement la traversée. Elle m'a répondu que, jusqu'à présent, l'usage du couloir était toléré et qu'un titre de transport était désormais obligatoire.

Question : comment font les enfants et les personnes âgées qui utilisent ce passage ? Mes enfants vont au collège de Bécon et passent par là tous les jours sans avoir leur pass avec eux', poursuit-elle. Des billets de train Paris - Amsterdam à moins de 20 euros mis en vente par une start-up qui veut concurrencer Eurostar Une situation pour le moins incongrue.

Est-il possible de traverser un équipement de la SNCF sans titre de transport lorsqu'on ne prend pas le train ? La réponse semble être non.

'Effectivement, en prenant le temps de regarder aux entrées et sorties de la gare, il est bien indiqué : 'Ici, on valide'. Mais il n'est pas explicitement précisé. De mon point de vue, cela signifie plutôt : 'On valide pour prendre le train'.

', observe un autre usager. De quoi 'piéger' les riverains désireux de gagner un peu de temps ? Car la rue la plus proche permettant de rejoindre le centre-ville se trouve tout de même à près de 500 mètres de la gare, ce qui rallonge sensiblement le trajet. Cet accès est réservé aux voyageurs disposant d'un titre de transport valide.

La SNCF confirme qu'un ticket est bien nécessaire, même lorsqu'aucun trajet en train n'est prévu. Des procès-verbaux ont pu être établis en cas d'accès au souterrain sans titre de transport valide. Cette situation a fait l'objet d'une adaptation temporaire des modalités de contrôle dans l'attente d'une amélioration de la signalétique rappelant les règles d'accès à cet espace. Autrement dit : 'a été donnée afin que les contrôleurs fassent preuve de discernement dans l'attente de cette amélioration de la signalétique.

' Oui, il faut donc payer un titre de transport pour emprunter ce passage et rejoindre plus rapidement le reste de sa commune. Mais au moins, désormais, les règles seront clairement affichées. Reste qu'il existe d'autres itinéraires, en amont et en aval de la gare, permettant de rejoindre le reste de la commune sans passer par la gare de Bécon





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