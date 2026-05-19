Titre à la Une : Expériences mortelles, procès incompréhensifs, intelligence artificielle en crise

Des histoires poignantes, un procès controversé, l'intelligence artificielle en pleine mutation. On y aborde le traumatisme d'une famille, la justice allemande et l'évolution du numérique. On y lit aussi de multiples nødales, et une épidémie d'hantavirus...

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2004, Jonathan Coulom, 10 ans, disparaît lors d'une classe de mer à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Son corps est retrouvé le 19 mai 2004 près de Guérande, ligoté et lesté d'un parpaing.

Le 19 mai 2026 s'ouvre à Nantes le procès de Martin Ney, un Allemand déjà condamné à perpétuité dans son pays pour plusieurs meurtres et agressions sexuelles sur mineurs. Il est jugé pour enlèvement et meurtre dans l'affaire Jonathan Coulom, mais nie les faits. L'enquête s'est orientée vers lui après plusieurs recoupements avec d'autres affaires criminelles en Allemagne et les déclarations d'un ancien codétenu.

Invitation du titre à la Une : Marion Garnier, journaliste chez Phare Ouest Productions, rédactrice en chef de l'émission 'Non élucidé' diffusée sur T18 et co-auteure de 'L'affaire Jonathan Coulom, 22 ans d'enquête' avec Cyrielle Adam aux éditions Dark Side dont la sortie est prévue en juillet 2026. De la guerre des gangs au tribunal : pourquoi Félix Bingui, dit le 'chat', est soupçonné d'avoir dirigé le clan Yoda, autrefois rival puissant de la DZ Mafia.

Ce 18 mai 2026 s'ouvre à Marseille le procès de Félix Bingui présenté par les enquêteurs comme le chef du clan Yoda, l'un des principaux réseaux de narcotrafic marseillais. Le procès doit se tenir jusqu'au 5 juin 2026. Arrêté au Maroc en mars 2024 puis extradé vers la France en... [+3000 signes] janvier 2025, il est poursuivi notamment pour trafic de stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et direction d'une organisation criminelle.

Le clan Yoda avait été au cœur de la guerre sanglante contre la DZ Mafia en 2023, une série de règlements de comptes liés au contrôle des points de deal dans les quartiers nord de Marseille. Ce procès est présenté comme l'un des plus importants de ces dernières années dans la lutte contre le narcotrafic marseillais. Invitation du titre à la Une : Boris Kharlamoff, journaliste police-justice chez BFMTV.

"C'est un honneur d'être votre ami" : entre rapprochement et rivalité, la visite de Donald Trump à Pékin sous tension. Durant trois jours, Xi Jinping a reçu Donald Trump à Pékin. La visite diplomatique, les tapis rouges et les cérémonies orchestrées par le pouvoir chinois n'ont pas masqué tous les points de tensions entre les deux pays. Taïwan, l'Iran et le détroit d'Ormuz sont revenus sur la table.

Invitation du titre à la Une : Barthélémy Courmont, professeur à l'Université catholique de Lille et spécialiste de l'Asie. Des voix clonées, des acteurs ressuscités. Et des chansons et films… créés grâce à l'intelligence artificielle. À Hollywood comme dans la musique, l'IA fascine autant qu'elle inquiète.

Des stars cherchent désormais à protéger leur voix et leur image. Tandis que les studios investissent massivement dans ces nouvelles technologies. Alors que dit la loi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que l'IA change par rapport aux anciennes formes d'imitation ?

Et les artistes risquent-ils de perdre le contrôle de leur 'identité vocale' ? Invitation du titre à la Une : Jonathan Elkaim, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. L'hantavirus n'a pas grand chose à voir avec le covid. Il tue davantage, mais il tue aussi plus vite.

La contamination est bien plus limitée : sa transmission se fait par des contacts très rapprochés. Mais sur les réseaux sociaux, de nombreuses théories complotistes émergent, reprises de la France aux Etats-Unis. Epidémie planifiée, complot des élites, fuite d'un laboratoire et médicaments miracles... Fausses informations qui trouvent pourtant un large public, voire sont reprises par des personnalités politiques.

Invitation du titre à la Une : Raphaël Grably, grand reporter, spécialiste des questions numériques à BFMTV. Retour sur deux drames qui témoignent d'une montée inquiétante de la violence liée au narcotrafic en France. À Lyon, un incendie criminel survenu le 11 mai 2026 a coûté la vie à trois personnes inconnues de la justice.

Le même jour à Nice, une fusillade en pleine journée a fait deux morts et six blessés dans un quartier touché par le trafic de drogue. Dans les deux cas, des personnes sans lien avec ces réseaux ont été victimes, preuve que cette violence déborde de plus en plus. Pourquoi les trafiquants s'en prennent-ils désormais à des civils ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils réagir ?

Et la répression suffit-elle vraiment ? Invitation du titre à la Une : Jean-Baptiste Perrier, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'université d'Aix-Marseille et président de l'Association française de droit privé. La France tente d'éviter une épidémie d'hantavirus, 'qui ne fonctionne pas comme le covid'.... [+3000 signes] Une Française a été touchée par l'hantavirus : il s'agit du premier cas avéré en France.

La patiente fait partie des cinq passagers du navire MV Hondius, rapatriés à Paris le dimanche 10 mai 2026





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