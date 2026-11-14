Titoff dévoile ses débuts marseillais avant son spectacle Showbiz au Silo

L'humoriste Titoff revient sur ses racines à Marseille et son parcours avant la création de son nouveau spectacle Showbiz, samedi 28 novembre au Silo.

Titoff prépare sa nouvelle performance scénique intitulée Showbiz qui se tiendra samedi 28 novembre au Silo. Cet événement marque l'occasion idéale de rappeler ses premières étapes artistiques à Marseille, bien avant son installation dans la capitale pour conquérir le public parisien.

L'émergence de l'humour marseillais avant les réseaux sociaux

Titoff se souvient d'une époque où les plateformes numériques et les clubs de stand-up n'existaient pas sous leur forme actuelle. Il souligne que Marseille, avec ses 800 000 habitants, offrait une communauté réceptive dès le début. Il a commencé sa carrière avec le groupe Les Locos, jouant au Chocolat Théâtre et au Quai du rire. Il se remémore aussi le Caffé Milano dans la rue Sainte, un lieu primitif doté d'une simple estrade et d'une poursuite.

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La promotion reposait alors uniquement sur le bouche-à-oreille et l'affichage manuel. Les salles étaient rapidement combles grâce à cette solidarité locale. Les amis du restaurant Nul part ailleurs participaient activement à remplir les places, créant un écosystème solidaire essentiel à la survie des artistes émergents à cette période.

La transition naturelle vers le stand-up et l'improvisation

Le parcours de l'humoriste illustre l'évolution du métier, passant des personnages de sketchs à l'autobiographie. Il débutait avec des improvisations et des sketches courts. Un projet de duo a échoué car son partenaire l'a lâché à la dernière minute. Titoff a dû affronter sa peur et monter seul sur scène, réalisant un grand saut dans l'inconnu.

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Cette période coïncidait avec la popularité des humoristes incarnant des personnages, comme Laroque ou Palmade. Parallèlement, il se produisait à Saint-Tropez dans le piano-bar de son frère, l'Atelier. Il enchaînait les sketches écrits la veille pendant les pauses du groupe musical. Cette pratique intensifiée a accéléré sa maîtrise de l'art oratoire, préfigurant le stand-up moderne sans que le terme ne soit encore utilisé couramment.

Les influences cinématographiques et culturelles de Marseille

Dans les années 2000, Titoff a orienté sa carrière vers le cinéma. Il évoque l'influence de Fernandel et de Marcel Pagnol, figures majeures de son enfance. Il décrit l'humour comme la politesse du désespoir, une culture du second degré ancrée dans l'identité marseillaise. Cette approche permet d'oublier les difficultés du quotidien dans des lieux simples et nobles.

La rencontre avec Daniel Auteuil a confirmé son envie de jouer. Auteuil, ayant débuté dans des comédies légères, a inspiré Titoff. Ce dernier a également collaboré avec des figures du rap comme Kamel Saleh et Akhenaton. Ils le sollicitèrent pour le rôle de Santino dans un film tourné à Marseille. Le projet initial était un court-métrage qui devint un long-métrage avec un budget important.

L'héritage d'un film culte et la transformation urbaine

Le film est devenu une référence culturelle, reconnu même par les jeunes générations près de trente ans après sa sortie. Il dépeint une chronique de quartier où les acteurs jouent leur propre rôle, illustrant la vie quotidienne et la psychologie des personnages. Titoff insiste sur l'importance de regarder au-delà des apparences pour comprendre les dynamiques sociales locales.

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L'humoriste note également les changements urbains à Marseille. Il se rendit au Panier, un quartier populaire autrefois délaissé. Il constata avec stupéfaction la transformation du lieu en attraction touristique. Les Airbnb et les nouveaux commerces avaient remplacé l'ancien caractère populaire de la ville, marquant une rupture significative avec l'environnement qui avait vu grandir les artistes marseillais.