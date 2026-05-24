Title goes here

A series of events surrounding the Queen Elizabeth 2 (QE2) in Cherbourg, France in 1972, including a bomb threat and a series of mysterious packages related to the ship.

Dans notre série Titanic : le mythe, Cherbourg et la grande aventure transatlantique, retour sur l'affaire du QE2, menacé par une alerte à la bombe en 1972.

Deux géants anglais à Cherbourg en même temps (novembre 1974) : à gauche, le porte-avions Hermès et ses 226 mètres de long paraît petit à côté des 293 mètres du Queen Elizabeth 2. ©Archives La Presse de la Manche. L’arrivée du Queen Elizabeth 2, c’est toujours un évènement. Particulièrement en cette année 1972, qui marque le retour de la Cunard à Cherbourg, après une courte infidélité avec Le Havre.

Mais en ce 20 mai 1972, c’est une escale inhabituelle qui se déroule au quai de France. Dans la foule des curieux, on remarque en effet une agitation peu commune.prêts à en venir aux mainsUne star d’Hollywood, une tête couronnée ? Non. Ils cherchent des photos, prêts à les acheter un très bon prix avec les liasses de dollars qui gonflent leurs poches.quand 4 hommes ont été parachutésIl faut revenir quatre jours en arrière pour se remémorer l’affaire.

Le 17 mai 1972, Charlie Dickson, responsable de l’agence new-yorkaise de la Cunard reçoit un coup de fil anonyme, l’informant queLa Cunard prévient aussitôt le commandant du navire,à bord du paquebot. Décollant d’une base aérienne anglaise à bord d’un gros porteur,Deux photos publicitaires montrant une cabine et la bibliothèque du Queen Elizabeth 2. ©Archives Cunard. Série de trois photos publicitaires montrant une cabine, la bibliothèque, et le salon de coiffure du Queen Elizabeth 2.

©Archives Cunard.un sac contenant l’argent de la rançon. , sinon… Évidemment, le FBI suit Dickson comme son ombre, discrètement. Arrivé à la cabine, un nouveau coup de filà quelques kilomètres : sous un lavabo des toilettes, il y trouvera de nouvelles instructions. C’est là qu’on lui demande de laisserPendant ce temps-là, sur le paquebot,Un moment de stress quand une valise est trouvée sans qu’on puisse identifier son propriétaire.

Williams force la serrure et tombe… sur un paquet de linge sale. FBI arrête un vendeurEntourés de journalistes, les 4 démineurs anglais expliquent comment leur mission s’est déroulée à bord





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