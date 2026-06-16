Tirs de semonce russes sur un yacht britannique en Manche : qui est responsable ?

Un yacht immatriculé au Royaume-Uni a signalé des tirs d'avertissement de la part d'un navire de guerre russe au sud de l'île de Wight, tandis que Moscou justifie son action par une approche "dangereuse" du navire civil.

Dans un incident maritime qui s'est déroulé dans la Manche , un yacht battant pavillon britannique a fait l'objet de tirs de semonce de la part d'un navire de la marine russe.

Les faits se seraient produits à environ quarante kilomètres au sud de l'île de Wight, en dehors des eaux territoriales du Royaume-Uni. Le ministère britannique de la Défense a confirmé l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cet événement.

Selon des sources proches des services de défense, le navire de guerre russe, qui était sous la surveillance d'un patrouilleur de la Royal Navy au moment des faits, se serait approché à quelque 450 mètres du yacht avant de tirer ces coups d'avertissement. Aucun blessé ni dommage matériel n'a été signalé après que l'équipage du yacht a pu être secouru et que le HMS Tyne, un autre bâtiment de guerre britannique, a effectué une visite de contrôle.

Moscou, pour sa part, a avancé une version diamétralement opposée. Le ministère russe de la Défense a affirmé que le yacht s'était approché "dangereusement" d'une frégate russe, justifiant ainsi les tirs de semonce comme une mesure de protection. Cet incident survient alors que les tensions sont déjà vives dans la région en raison d'opérations récentes contre la "flotte fantôme" russe.

En effet, seulement quelques jours auparavant, les forces britanniques et françaises avaient intercepté conjointement dans la Manche le pétrolier russe Smyrtos. Cette interpellation, qualifiée de "première opération de ce type", s'est déroulée dimanche dernier et a été menée en application des sanctions décrétées par le Royaume-Uni en mars, qui autorisent l'arraisonnement de ces navires par les forces armées.

L'opération avait été exécutée avec une grande précision : des commandos de la marine britannique ont abordé le navire à la faveur de l'obscurité, descendus depuis un hélicoptère sur des cordes. Le capitaine du Smyrtos, Ajay Pant, de nationalité indienne, a été inculpé lundi pour violation des sanctions britanniques concernant la flotte fantôme russe.

Il a comparu mardi devant le tribunal de Southampton par visioconférence depuis un poste de police à Bournemouth, où il a simplement reconnu son identité et son adresse en Inde. Pour l'instant, les autorités britanniques considèrent l'incident du yacht comme un événement isolé et sans lien direct avec l'interception du pétrolier.

Cependant, la multiplication de ce type d'épisodes dans des eaux internationales proches du canal de la Manche souligne les risques d'escalade et les défis posés par l'application des sanctions internationales dans un contexte de guerre en Ukraine. La marine russe, active dans la région, témoigne d'une posture de plus en plus assertive, tandis que les pays européens renforcent leurs dispositifs de surveillance et d'interception.

La coopération franco-britannique, illustrée par l'opération contre le Smyrtos, montre une volonté de faire respecter les mesures restrictives. Toutefois, chaque nouvelle confrontation en mer, même mineure, contribue à une détérioration du climat sécuritaire dans des zones de navigation cruciales pour le commerce mondial. Les investigations en cours devront déterminer les responsabilités exactes de chaque partie dans l'incident du yacht et clarifier si les tirs de semonce étaient proportionnés et conformes au droit international maritime





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