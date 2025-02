Tirs à l'arme automatique à Albi: Une guerre de territoire se fait sentir?

Des tirs à l'arme automatique ont été entendus jeudi 13 février devant un point de vente de drogue dans le quartier de Lapanouse, à Albi. Les auteurs, dont les visages étaient dissimulés, ont pris la fuite après avoir tiré plusieurs coups en l'air, sans faire de victime. Les enquêteurs poursuivent leur travail pour identifier les individus impliqués dans cette attaque. Selon certains témoignages, cette fusillade pourrait être le fruit d'une guerre de territoire entre différents groupes de trafiquants de drogue.

Jeudi 13 février, vers 14 heures, deux individus ont descendu d'une voiture devant un point de vente de drogue dans le quartier de Lapanouse , à Albi , avant d'ouvrir le feu avec une arme automatique. Des riverains ont entendu plusieurs détonations ressemblant à des tirs de Kalachnikovs. Les enquêteurs ont retrouvé quatre douilles sur place, dont une non percutée, correspondant à des munitions de calibre 5,56 utilisées pour les fusils d'assaut.

Les analyses sont en cours pour déterminer le type exact d'arme utilisée. La personne présente sur le point de deal n'a pas été touchée et les policiers n'ont pas relevé d'impact de balles sur les murs des bâtiments, laissant penser que les coups de feu ont été tirés en l'air. Après avoir tiré, les individus ont pris la fuite à bord de leur voiture. Un témoin a fourni une description du véhicule, qu'il estimait être une Clio, et un hélicoptère de la gendarmerie a été mobilisé pour le localiser. Une voiture similaire a été suivie jusqu'à Blagnac, provoquant des rumeurs folles, le confinement d'élèves et la fermeture de commerces dans cette ville de Haute-Garonne. Mais l'alerte a finalement été levée dans l'après-midi : il s'agissait d'une fausse piste. Les enquêteurs albigeois poursuivent leurs recherches pour identifier le véhicule et ses occupants, qui avaient le visage dissimulé lors de l'attaque, notamment grâce à l'exploitation des caméras de vidéosurveillance de la ville d'Albi. Selon les témoignages de riverains, des détonations similaires avaient déjà été entendues au même endroit la veille au soir. Des tensions existeraient concernant le contrôle de ce point de vente, actuellement 'tenu' par des dealers qui ne sont pas originaires du quartier. Ces tirs à l'arme automatique seraient ainsi un 'avertissement' d'anciens de Lapanouse à destination de ces derniers. 'Ce n'est pas fini, ils veulent récupérer le four' (surnom d'un point de deal), indique une source au fait de ces rivalités. Deux sections de compagnie républicaine de sécurité, soit 60 policiers, ont été déployées jeudi soir à Lapanouse à la demande du préfet, pour rassurer les riverains et prévenir tout risque de trouble à l'ordre public. Aucun incident n'a été constaté. 'De telles opérations pourront être renouvelées si la situation le justifie', souligne la préfecture du Tarn.





