Tirs à l'aéroport de Niamey, nouvelle attaque jihadiste présumée au Niger

Des coups de feu ont retenti jeudi matin à l'entrée principale de l'aéroport international de Niamey, selon des témoins. Cette nouvelle attaque survient quelques semaines après un assaut d'ampleur contre la même infrastructure, revendiqué par le groupe Etat islamique.

Des tirs ont été entendus jeudi matin à l'entrée de l' aéroport international de Niamey , la capitale du Niger , selon des témoignages de riverains. Un habitant contacté par téléphone a déclaré à l'AFP avoir entendu les premiers coups de feu à 06h00 heure locale (05h00 GMT) en provenance de la grande porte d'entrée de l' aéroport , qualifiant l'incident d'attaque terroriste.

Les échanges de tirs se sont poursuivis jusqu'au moins 08h00 (07h00 GMT), selon cette source, et un autre résident a confirmé que les coups de feu provenaient du poste de contrôle et de fouille situé à l'entrée principale du site. Cette attaque survient dans un contexte où le Niger est dirigé par une junte militaire depuis près de trois ans, qui éprouve des difficultés à maîtriser la violence jihadiste touchant le pays.

En janvier dernier, l'aéroport de Niamey et la base militaire adjacente avaient déjà été la cible d'une assaut d'envergure revendiqué par le groupe Etat islamique. Les forces armées nigériennes, assistées de partenaires russes, avaient repoussé cette attaque, faisant quatre blessés et causant d'importants dégâts matériels.

Le général Abdourahamane Tiani, chef du régime issu du coup d'État de juillet 2023, avait alors reconnu une faille dans le dispositif sécuritaire ayant permis l'offensive, dont l'objectif était de détruire les capacités aériennes de l'armée. Suite à cela, les autorités avaient lancé une vaste opération de démolition des quartiers environnants l'aéroport afin de réduire le risque terroriste, en complément d'autres mesures comme l'allongement du mur de clôture et l'installation de plus de 350 caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire.

Ces événements illustrent la persistance de la menace jihadiste dans la région sahélienne et les défis sécuritaires auxquels doit faire face le pouvoir militaire nigérien





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