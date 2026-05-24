Tirage près de la Maison Blanche : Les policiers ont riposté contre le tireur abattu, un passant blessé

Le président américain Donald Trump a déjà été visé par trois tentatives d'assassinat présumées au cours des deux dernières années. Il se trouvait dans la Maison Blanche lors de la fusillade, mais il n'a pas été affecté par l'incident. Un homme a ouvert le feu contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche avant d'être abattu par les policiers. Un passant blessé a également été touché par des balles dans le cadre de cette fusillade.

Policiers et agents de sécurité déployés près de la Maison Blanche après des tirs à Washington DC, le 24 mai 2026Le président américain Donald Trump a déjà été visé par trois tentatives d'assassinat présumées au cours des deux dernières années.

Il se trouvait samedi 23 mai dans la Maison Blanche au moment de la fusillade. Un homme a ouvert le feu samedi 24 mai au soir contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington, avant d'être abattu par les policiers du Secret Service, selon les autorités qui ont également fait état d'un passant blessé dans la fusillade.presumées au cours des deux dernières années, se trouvait dans la Maison Blanche au moment de la fusillade, après avoir annulé tous ses déplacements du week-end pour cause de crise avec l'Iran.

Il n'a pas été affecté par l'incident, a affirmé dans un communiqué Anthony Guglielmi, porte-parole du Secret Service, une agence de police chargée de la protection de la présidence et de la vice-présidence. En peu après 18 heures, heure locale (minuit, heure de Paris), un homme se trouvait près du périmètre de sécurité de la Maison Blanche a sorti une arme de son sac et a ouvert le feu.

Les agents de police du Secret Service ont riposté et touché le suspect, qui a été transporté dans un hôpital de la région où son décès a été constaté. Au cours de la fusillade, un passant a également été touché par des balles. Aucun agent du Secret Service n'a été blessé. Plusieurs médias américains ont identifié le suspect comme étant Nasire Best, 21 ans.

Selon eux, cet homme originaire de l'Etat du Maryland, près de Washington, avait des antécédents de troubles mentaux et était déjà connu du Secret Service pour avoir rôdé autour de la Maison Blanche à plusieurs reprises. Un touriste canadien, Reid Adrian, a déclaré à l'AFP qu'il se trouvait dans le quartier lorsque nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d'artifice, mais cétaient des coups de feu, et tout le monde s'est alors mis à courir.

La police a bouclé l'accès à la Maison Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêchés un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone. Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur X qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison Blanche.

La correspondante d'ABC News, Selina Wang, était en train d'enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux lorsque des coups de feu ont apparemment retenti. Elle a capturé le bruit des détonations alors qu'elle se jetait à terre.

Donald Trump, 79 ans, a été la cible de trois tentatives d'assassinat présumées, dont la plus récente a eu lieu le 25 avril lorsqu' un homme armé a pris d'assaut un portique de sécurité près de la salle de bal où le président participait à un dîner avec les médiaspar un jeune homme qui a tiré plusieurs coups de feu, tuant un spectateur et blessant légèrement le candidat à l'oreille avant d'être abattu par les forces de sécurité. un autre homme armé a été arrêté sur un terrain de golf de West Palm Beach où Trump jouait une partie





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