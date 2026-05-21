This article provides essential tips for securing your small business's Wi-Fi network, including best practices for password management, regular key updates, and network segmentation. It also discusses the risks of shadow Wi-Fi and the importance of updating your router's firmware.

Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez installé le Wi-Fi dans votre TPE-PME ? Et où avez-vous consigné, le mot de passe ?

Probablement griffonné sur un Post-it à l'accueil, et personne ne sait combien d'appareils s'y connectent en ce moment. À l'exception des hackers. Vos mauvaises habitudes et celles de vos collaborateurs ont fait de votre Wi-Fi le sésame des attaquants pour accéder à l'ensemble de vos données - ©vectorfusionart / Sihutterstockdans les douze derniers mois. 58 % pensent disposer d'un bon niveau de protection. Comme nous vous le disions précédemment,reconnaissent pourtant ne pas savoir évaluer les conséquences d'une cyberattaque.

En parallèle, le dispositif national a assisté plus de 500 000 victimes en 2025, avec uneEt parce que vous n'avez plus aucun souvenir d'où se trouve votre installation Wi-Fi, encore mois de qui le supervise, vous pensez que «». Vous avez tort, et cela fait les bonnes affaires des attaquants. Car vos mauvaises habitudes et celles de vos collaborateurs ont fait de votre Wi-Fi le sésame des attaquants pour accéder à l'ensemble de vos données.

Vos anciens salariés ont encore le mot de passe Wi-Fi de votre entreprise Tout le monde au sein de votre TPE, connaît ou peut avoir accès à la clé Wi-Fi, écrite quelque part sur un Post-it, un e-mail ou un coin de paperboard. Peut-être même n'a-t-elle jamais été changée depuis l'installation de votre box Pourtant, toutes celles et ceux qui ont, de près ou de loin collaboré avec vos services peuvent encore se connecter à votre Wi-Fi, et même depuis le parking.

La CNIL a révisé en 2022 saet estime que le renouvellement périodique forcé n'est plus pertinent pour les comptes utilisateur classiques. Mais pas dans le cas d'une clé Wi-Fi partagée entre dix ou trente personnes, avec à chaque rotation d'effectif un nouveau détenteur potentiel hors de toute traçabilité, faute notamment d'un véritable C'est ce que préconise l'Agence du Numérique en Santé. Elle conseille une « passphrase » d'au moins 20 caractères, changée dès l'installation puis régulièrement.

Le guide cible le secteur santé mais ses règles techniques sont valables pour toute organisation, y compris votre TPE ou PME. Une clé courte, par exemple un mot du dictionnaire suivi d'une année, casse en quelques minutes sur un GPU grand public.

Par ailleurs, la portée de votre Wi-Fi va régulièrement jusque dans la rue ou jusqu'au café d'en bas, donc un attaquant motivé n'a même pas besoin de franchir votre porte. Free a d'ailleurs expliqué lesVous devez renouveler la clé Wi-Fi à chaque départ d'un salarié sensible ou d'un prestataire qui en avait l'usage. Ensuite, basculez votre borne en WPA3-Personal quand votre matériel le permet, ou WPA2-AES à défaut, mais jamais WEP ni WPA-TKIP.

Le WPA3, certifié par la Wi-Fi Alliance dès 2018, n'est plus vulnérable aux attaques par dictionnaire grâce au protocole SAE. Le portail gouvernemental info.gouv.fr rappelle aussi cette consigne dans ses. Vous devez aussi changer le mot de passe administrateur de votre box, encore réglé sur « admin/0000 » par défaut dans beaucoup de locaux d'entreprise.

Votre PME est sans doute connectée à un seul et même réseau Wi-Fi pour vos postes de travail, vos imprimantes, vos caméras de surveillance, les smartphones personnels de vos salariés et le client venu présenter son devis. Sans segmentation, un appareil compromis sert ensuite de point de départ à l'attaquant pour atteindre tous les autres.

Une des règles de base est de ne pas connecter d'équipements personnels au réseau de l'entité, de cloisonner strictement votre réseau interne du Wi-Fi des visiteurs. Une box opérateur grand public ne gère pas de VLAN sérieux, seulement un réseau invité parfois logiquement lié au reste de l'infrastructure, alors qu'un vrai routeur Wi-Fi professionnel gère plusieurs SSID isolés et la séparation par VLAN. Vous vous dites probablement que votre installation n'est pas dans ce dernier cas.

C'est sûrement la raison pour laquelle Cybermalveillance.gouv.fr a enregistré autant de demandes d'assistance en 2025. Dans un autre registre, le shadow Wi-Fi est un ennemi siencieux dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, ni vos DSI, et encore moins vos salariés, qui l'activent malgré eux, lorsque la qualité du Wi-Fi de l'entreprise est mauvaise. Il va aller brancher son propre routeur, sans mot de passe, pour avoir un meilleur signal. Ce point d'accès non déclaré court-circuite votre pare-feu.

Un attaquant à proximité de vos locaux peut également cloner le SSID légitime de votre entreprise avec un signal plus puissan





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Small Business Wi-Fi Security Password Management Network Segmentation Shadow Wi-Fi Router Firmware Update

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