Tineco iFloor 5 Breeze Conforama : Aspirateur Laveur à 199,99 Euros

Découvrez l'aspirateur laveur Tineco iFloor 5 Breeze à 199,99 euros chez Conforama. Un modèle autonettoyant et performant pour un ménage facile.

Conforama propose actuellement l' aspirateur laveur Tineco iFloor 5 Breeze à un prix inférieur à 200 euros, plus précisément à 199,99 euros. Ce modèle haut de gamme se distingue par sa capacité à aspirer et laver les sols en un seul passage. Il offre une solution complète pour remplacer les aspirateurs classiques et les serpillières traditionnelles. L'appareil est disponible dans les magasins Conforama et sur leur site en ligne.

Technologie Autonettoyante et Performance

Le Tineco iFloor 5 Breeze est conçu pour éliminer efficacement la poussière et les liquides renversés. Il fonctionne avec une batterie offrant une autonomie allant jusqu'à 35 minutes. Cet outil est particulièrement maniable, ce qui le rend idéal pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Il excelle notamment le long des plaintes de parquet ou de carrelage. Cette flexibilité assure un nettoyage complet de toutes les surfaces de votre maison.

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Réservoirs Dédoublés et Rouleau Microfibre

Pour remplir sa mission, l'appareil utilise un réservoir d'eau propre de 800 ml. L'eau souillée et les débris sont dirigés vers un second réservoir de 720 ml. Le sol est nettoyé grâce à un rouleau rotatif en microfibre. Un racloir placé sur le rouleau assure que la fibre reste propre. Cela garantit un contact optimal avec le sol lors du passage suivant. L'eau récupérée est instantanément envoyée vers le bac adéquat.

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Base de Recharge et Maintenance Automatique

Une fois le travail achevé, placez l'appareil sur sa base de rechargement. Cette dernière procède automatiquement au nettoyage du rouleau. Elle nettoie également l'ensemble des tuyaux présents dans l'appareil. Cette fonctionnalité simplifie grandement l'entretien de l'aspirateur. Elle permet de garder l'appareil hygiénique et performant. Ne tardez pas à profiter de cette offre avant rupture de stock.

Informations Complémentaires sur l'Achat

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