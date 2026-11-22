Profitez de 220 € de réduction sur le nettoyeur vapeur Tineco Floor One S7 Stretch Steam. Découvrez ses performances HyperSteam à 160 °C et ses innovations pour un sol impeccable.

À l'approche du Black Friday, Tineco propose une offre commerciale majeure sur son nettoyeur vapeur haut de gamme, le modèle Floor One S7 Stretch Steam. L'appareil est actuellement disponible sur la plateforme Amazon au prix de 329,99 euros, marquant une baisse significative par rapport à son tarif habituel de 549,99 euros. Cette promotion exceptionnelle offre aux consommateurs une réduction immédiate de 220 euros, rendant cet équipement de nettoyage de nouvelle génération accessible à un public plus large.

Une puissance de nettoyage vapeur avancée et ciblée

Le Tineco Floor One S7 Stretch Steam se distingue par sa capacité à éliminer efficacement les salissures tenaces grâce à une combinaison de technologies de pointe. L'appareil intègre une puissance d'aspiration robuste de 22 000 Pa, conçue pour extraire les particules en profondeur des sols. Parallèlement, la technologie HyperSteam chauffe l'eau à une température élevée de 160 °C pour générer une vapeur émise à une température d'au moins 99 °C à la sortie de l'appareil. Ce système thermique est particulièrement idéal pour dissoudre les graisses, décoller les résidus collants et éliminer les taches incrustées sur les surfaces compatibles.

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Ergonomie et autonettorement pour un usage quotidien facile

La conception ergonomique de ce nettoyeur vapeur vise à simplifier le ménage quotidien, notamment dans les espaces confinés. Grâce à un mécanisme d'inclinaison à 180°, l'appareil peut s'insérer sous les meubles bas, même lorsque la hauteur libre est inférieure à 13 cm. Pour prévenir l'accumulation de cheveux et de poils d'animaux autour de la brosse, Tineco a intégré le système anti-emmêlement DualBlock. De plus, la brosse permet un nettoyage des bords sur trois côtés, assurant une proximité optimale avec les plinthes pour récupérer les poussières qui s'y accumulent souvent.

Intelligence artificielle et autonomie pour une couverture maximale

Le Tineco Floor One S7 Stretch Steam utilise la technologie intelligente iLoop pour adapter son fonctionnement aux conditions réelles du sol. Ce capteur détecte la quantité de saleté présente et ajuste automatiquement la puissance d'aspiration ainsi que le débit d'eau en conséquence. En termes d'autonomie, l'appareil peut fonctionner jusqu'à 80 minutes en mode classique et 30 minutes avec la fonction vapeur activée, permettant de nettoyer plusieurs pièces sans interruption. La technologie SmoothDrive facilite également les déplacements, en particulier pour contourner les obstacles et les meubles.

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Maintenance simplifiée et entretien hygiénique par la chaleur

L'entretien de l'appareil est pris en charge par le système d'auto-nettoyage FlashDry pour garantir une hygiène optimale. Après utilisation, il suffit de poser le nettoyeur sur sa base pour lancer le cycle de nettoyage automatique du rouleau et des conduits. Un séchage à l'air chaud à 85 °C intervient ensuite pendant cinq minutes pour limiter l'humidité résiduelle. Un mode SilentDry est également disponible pour un séchage plus discret, avec un niveau sonore inférieur à 45 décibels, idéal pour les environnements bruyants.

Contexte promotionnel et autres produits Tineco disponibles

Cette offre à 329,99 euros s'inscrit dans une stratégie commerciale anticipant les soldes du Black Friday, visant à attirer les acheteurs de la campagne e-commerce. En parallèle, d'autres modèles de la marque Tineco sont également proposés avec des remises intéressantes. Le Tineco Floor One i5 Stretch est disponible à 149,99 euros au lieu de 219 euros, tandis que le modèle S6 est proposé à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros. Ces promotions couvrent une gamme étendue d'aspirateurs laveurs, répondant à différents besoins de nettoyage et de budgets.