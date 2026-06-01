Tinariwen au festival Jazz à la Villette en 2024

Le groupe de blues touareg Tinariwen a présenté son neuvième album 'Amatssou' au festival Jazz à la Villette en 2024, après une période difficile due à la crise sanitaire.

Tinariwen , groupe de blues touareg originaire d'Algérie et du Mali, a participé au festival Jazz à la Villette en 2024. Le groupe a présenté son neuvième album 'Amatssou', sorti en 2023, après une période difficile due à la crise sanitaire.

Les chansons du groupe ont été enregistrées à distance, entre Los Angeles et Nashville aux États-Unis et Djanet en Algérie. Malgré les difficultés, le groupe a réussi à créer un album original, mêlant des sonorités blues, country et orientales. Le concert du groupe a été entraînant, avec des danses et des sourires des chanteurs. Le mélange de sonorités était original et harmonieux.

Tinariwen est un groupe qui a réussi à rester fidèle à lui-même, malgré les influences transcontinentales. Le groupe a présenté son album 'Amatssou' au festival Jazz à la Villette en 2024, deux ans après la disparition de Mohamed ag Itlal, un des membres fondateurs





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