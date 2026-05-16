Timéo Gouzi, le seul Ariégeois sélectionné pour la Ronde de l’Isard en 2026

Alors que Timéo Gouzi a appris sa sélection, il savait qu’il ne posait pas les mêmes chances que les meilleurs athlètes en termes de préparation physique. Il était prêt à vivre le bout du papier avec l’objectif d’accumuler de l’expérience pour une première expérience similaire. Le coureur licencié à Béziers a mentionné qu’il allait s’essayer à la tactique, mais n’était pas certain de réussir au sprint et s’inquiétait des efforts à faire en montagne. Malgré cela, il a le courage de croire en son talent et de travailler dur, prêt à dépasser ses limites

Originaire de Lézat-sur-Lèze, Timéo Gouzi est le seul Ariégeois qui participera à la 48e édition de la Ronde de l’Isard, du mercredi 20 au dimanche 24 mai 2026.

A seulement 18 ans, il découvrira les joies de la compétition contre des coureurs internationaux, devenant l’un des benjamins du peloton du côté des étoiles montantes du cyclisme international. Cinq ans de préparation physique intense l’ont conduit à ce moment. Il a eu une sélection surprise au début du mois, avec une certaine émotion, car il s’agit d'une des épreuves les plus prestigieuses du calendrier international chez les U23 qui est chère à son cœur.

Timéo Gouzi a commencé le vélo à l’âge de sept ans à la vue de la Ronde de L’Isard à travers le cadre de son école primaire. Il a eu une enfance de rêve, dreamingof competing in the event since he was a child





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