Timbre collector Pays de la Loire : portrait de Nancy Glacial

La Poste édite un collector de 8 timbres mettant en scène des paysages régionaux. Découvrez cette initiative unique photographiée exclusivement par les postiers.

La Poste a dévoilé une nouvelle collection philatélique dédiée à la région Pays de la Loire, mettant en lumière la diversité de ses paysages à travers le regard unique de ses agents. Cette initiative originale, intitulée Regards de postiers, au fil des Pays de la Loire, a été lancée officiellement le 1er novembre, offrant aux collectionneurs et amateurs de beaux clichés une vision inédite du territoire.

Panorama régional et portrait de Nancy Glacial

L'élément central de cette publication est le timbre représentant la corniche de Saint-Hilaire-de-Riez, dans le département de la Vendée. Cette image emblématique n'a pas été prise par un photographe professionnel externe, mais par Nancy Glacial, une postière locale résidant dans la commune. Elle figure parmi les huit lieux incontournables sélectionnés pour illustrer la richesse visuelle des Pays de la Loire. La décision de mettre en avant ce cliché spécifique s'inscrit dans une volonté de célébrer le travail quotidien des employés qui sont au plus près des habitants. Nancy Glacial apporte ainsi un regard singulier sur les vues qui représentent son territoire de résidence et de travail.

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Origine du concours et sélection des clichés

La création de cette planche collector est le fruit d'un concours photo organisé spécifiquement par La Poste, destiné à ses agents territoriaux. Le but était de permettre aux postiers de capturer leur environnement quotidien sous un angle artistique. Les huit photographies retenues pour le collector ont été choisies à l'issue de ce processus sélectif rigoureux. Elles parcours la côte atlantique jusqu'aux bords de la Loire, offrant une diversité géographique remarquable. Cette sélection permet de mettre en valeur non seulement la nature, mais aussi l'architecture et le patrimoine culturel de la région sous l'œil de ceux qui la fréquentent chaque jour.

Décryptage des destinations emblématiques

Le voyage visuel proposé par ce collector s'étend sur plusieurs départements, reliant des lieux d'une grande beauté naturelle ou urbaine. En Loire-Atlantique, les collectionneurs découvriront Préfailles et le pont Clemenceau à Nantes, symboles forts de l'identité locale. La Sarthe est représentée par Asnières-sur-Vègre, tandis que le Maine-et-Loire offre les vues de Rochefort-sur-la-Loire et de Saumur. Au-delà de Saint-Hilaire-de-Riez photographié par Nancy Glacial, la Vendée inclut également l'Île d'Yeu dans cette série. Enfin, la Mayenne complète ce périple avec Saint-Mars-du-Désert, achevant ainsi le tour d'horizon de la région des Pays de la Loire.

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Disponibilité, prix et tirage limité

Les intéressés peuvent acquérir cette planche collector de huit timbres autocollants dès le 1er novembre. La distribution se fait à travers plusieurs canaux : les bureaux de poste situés dans les Pays de la Loire, directement auprès des facteurs, et en ligne sur le site Internet de La Poste. Le tirage est limité à 6 000 exemplaires, ce qui confère à ce collector une valeur de rareté potentielle. Le tarif de vente public est fixé à 15 euros toutes taxes comprises, correspondant au tarif lettre verte avec une validité permanente pour les envois nationaux.

Impact culturel et engagement local

Cette opération ne se limite pas à la simple vente de timbres. Elle répond à une stratégie de valorisation du personnel et de proximité. En invitant les postiers à partager leur vision, La Poste souligne leur rôle essentiel dans la vie locale et leur connaissance fine du territoire. Pour les utilisateurs, cela représente une occasion unique d'appréhender leur environnement à travers des images authentiques, prises par des citoyens comme eux. Nancy Glacial, avec son cliché de la corniche, incarne cette démarche de participation citoyenne et artistique, faisant des postiers les nouveaux ambassadeurs visuels des Pays de la Loire.