Tiktok: Un Refuge Inattendu pour les Américains Affrontant des Factures Médicales Exorbitantes

Alexis Pruitt, une mère américaine, utilise la plateforme Tiktok pour récolter des fonds pour payer les frais médicaux de son fils Elijah, atteint d'une maladie génétique rare qui affecte sa capacité à coaguler le sang et lui cause des problèmes pulmonaires. Depuis deux ans, Elijah a déjà été hospitalisé cinq fois et consulte régulièrement des spécialistes.

Ces soins coûteux s'accumulent, conduisant à des factures impayées qui ont conduit même un shérif à annoncer à Alexis qu'elle devait régler plusieurs milliers de dollars. Au lieu de recourir aux plateformes de financement participatif traditionnelles, Alexis a décidé de se tourner vers Tiktok, où elle publie des vidéos de son fils Elijah, parfois en train de faire des câlins à ses sœurs, ou en train de danser, en demandant aux internautes de rester quelques minutes pour contribuer à payer ses soins médicaux. Ce système, bien que non basé sur des dons, permet aux créateurs de contenu avec plus de 10 000 abonnés et plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours, de recevoir une rémunération pour leurs vidéos. Alexis a estimé que ses publications lui rapportent environ 500 dollars par mois, avec une vidéo ayant même atteint 2 500 dollars. Son succès témoigne d'un phénomène croissant aux États-Unis, où de plus en plus d'Américains se tournent vers Tiktok pour financer leurs dépenses médicales. Hannah McClintock, mère d'un fils de 2 ans victime d'un AVC et susceptible d'avoir besoin d'une greffe de rein, a également utilisé Tiktok pour récolter des fonds. Elle a créé une communauté de plus de 154 000 abonnés et a récolté plus de 8 000 dollars grâce à des dons virtuels pendant ses lives. Nick Alphonso utilise Tiktok pour sensibiliser à l'histoire de son chien Blue Boy, atteint d'un cancer. Ses vidéos amusantes lui ont permis de récolter 12 000 dollars l'année dernière, soulageant ainsi les coûts de traitement de son compagnon à quatre pattes. Ces témoignages illustrent comment Tiktok devient une alternative importante pour les Américains confrontés à des frais médicaux exorbitants et des systèmes d'assurance maladie complexes et parfois inaccessibles.





