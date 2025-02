Une rumeur inquiétante circule sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, affirmant que les baisers peuvent transmettre des caries. 20 Minutes explore cette rumeur et démêle le vrai du faux.

TikTok, le baiser, et les caries : une rumeur qui fait le tour des réseaux sociaux Des publications alarmantes circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, faisant état d'un risque surprenant: la possibilité de transmettre des caries simplement en s'embrassant. Adolescents et jeunes adultes partagent leur inquiétude, certains promettant d'arrêter complètement de s'embrasser.

Cette rumeur, qui semble sonner l'alarme sur la fin des baisers traditionnels, est-elle fondée ? 20 Minutes a décidé d'enquêter et de démêler le vrai du faux. La rumeur du baiser contagieux existe depuis plus de dix ans et a connu un regain de popularité en 2021 suite à une vidéo par une dentiste américaine, Tasneem Mahmood, qui affirmait que les caries étaient contagieuses. Depuis, l'information circule régulièrement sur les réseaux sociaux, alimentant l'inquiétude des internautes. Selon Christophe Lequart, porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), la rumeur est « un peu simpliste », mais elle a une base de vérité. Les caries sont une maladie infectieuse d'origine bactérienne. Donc, techniquement, si ce n'est pas la carie qui est directement transmissible, les bactéries qui la provoquent peuvent bien être transmises d'une personne à l'autre, par exemple lors d'un échange de salive. Cela signifie que si une personne a des caries non soignées, les bactéries responsables restent actives et peuvent potentiellement être transmises à un autre individu lors d'un baiser. Cependant, Christophe Lequart rappelle que « pour qu'il y ait contamination, il faut qu'il y ait un contexte dentaire ». Ce contexte comprend plusieurs éléments : la présence de caries chez un individu, ainsi que la présence de nutriments recherchés par les bactéries, notamment le sucre, dans la bouche du receveur. C'est ce qu'on appelle la contamination croisée.Cette transmission bactérienne ne se limite pas aux baisers. Les parents peuvent aussi transmettre des caries à leurs enfants en goûtant leur nourriture, par exemple pour vérifier la température. Il est donc important de bien nettoyer la cuillère à l'eau chaude avant de la réutiliser pour l'enfant. De même, il est recommandé de ne pas partager de brosse à dents . L'information sur la transmission des caries par les baisers met également à l'écart une autre rumeur apparue au début des années 2010 : l'idée que le baiser, par l'échange de salive, pourrait prévenir les caries. Nous savons maintenant que c'est plutôt le contraire.





