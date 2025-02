TikTok Est De Retour Sur Les Boutiques D'Applications Après Une Absence De Près D'Un Mois

TikTok, la plateforme de partage de courtes vidéos, a fait son retour sur les boutiques d'applications Apple et Google après une absence d'environ un mois. L'application avait été menacée d'interdiction aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale liées à la collecte de données.

Jeudi, après une absence d'environ un mois, TikTok a fait son retour dans les boutiques d'applications Apple et Google, observent des journalistes de l'AFP. La plateforme de partage de courtes vidéos, qui compte plus de 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis , était menacée d'interdiction sur le territoire américain pour des raisons de sécurité nationale liées à la collecte de données de ses utilisateurs.

TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, se trouve dans une situation incertaine aux États-Unis. Un loi adoptée en 2024 par le Congrès et signée par Joe Biden, visant à forcer ByteDance à vendre l'application sous peine d'interdiction sur le territoire américain, est entrée en vigueur le 19 janvier, veille de l'investiture de Donald Trump. La plateforme était alors inaccessible pendant quelques heures avant de disparaître complètement des boutiques d'applications. Le service avait été rétabli le 21 janvier, au début du second mandat du président américain, Trump ayant ordonné une suspension de 75 jours de l'application de la loi dans l'espoir de trouver une solution avec Pékin. Il avait proposé que ByteDance cède 50 % du capital de TikTok aux États-Unis en échange de la non-application de la loi. Cependant, jusqu'à présent, Apple et Google n'avaient pas remis TikTok à disposition dans leurs boutiques d'applications, la loi prévoyant des amendes très lourdes pour les fournisseurs d'internet et les boutiques d'applications, pouvant atteindre 5 000 dollars par utilisateur pour ces dernières. Donald Trump avait donné à TikTok un délai jusqu'au début du mois d'avril pour vendre ses activités américaines





