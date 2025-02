TikTok Astuce Sommeil en Vol : Un Danger Pour Les Voyageurs

Une tendance TikTok encourage les voyageurs à utiliser leur ceinture de sécurité comme support pour le sommeil, ce qui inquiète les professionnels de l'aviation.

Il n'est pas toujours facile de s'endormir pendant un vol d'avion. Sur TikTok, certains voyageurs partagent une astuce pour faciliter le sommeil, rapportée par CNN. Dans des vidéos visionnées des millions de fois, les passagers ramènent leurs genoux contre leur poitrine et placent leurs pieds au bord de leur siège. Ils attachent ensuite leur ceinture de sécurité autour de leurs chevilles pour empêcher leurs pieds de glisser. De cette façon, ils peuvent reposer leur tête sur leurs genoux.

Cette pratique n'est évidemment pas du goût des professionnels de l'aviation qui sonnent l'alarme. «C'est extrêmement dangereux», a averti Sara Nelson, présidente de l'Association américaine des personnels navigants CWA. «La ceinture de sécurité est conçue pour être placée bas et bien serrée. Elle a pour but de vous protéger au mieux en cas de turbulences, d'atterrissage d'urgence ou d'accident», a-t-elle rappelé auprès de la chaîne de télévision américaine. Avant de préciser :«Ce n’est pas seulement pour votre sécurité : si vous n’êtes pas correctement attaché, vous risquez de blesser quelqu’un d’autre en cas de turbulences.» En plus du risque de vous blesser, et de blesser les autres voyageurs, une telle pratique peut aussi vous causer des ennuis avec la justice, car selon Sara Nelson, «il s’agit d’une violation des réglementations fédérales et des instructions des membres de l’équipage». Et les contrevenants risquent cher puisque «le refus volontaire» les expose à une amende pouvant aller «jusqu’à 35 000 dollars», ajoute-t-elle. Pour certains professionnels, l'attachement de la ceinture de sécurité autour des chevilles augmenterait même le risque de caillots sanguins. Interrogé par CNN, Nathan Connell, hématologue à l'hôpital américain Brigham and Women, estime qu’«il est difficile de dire si cette prétendue astuce de voyage entraînera spécifiquement des caillots sanguins, mais je serais prudent avec tout ce qui restreint la circulation sanguine, car cela peut entraîner un risque accru de caillots». Dans les commentaires des vidéos sur TikTok, les internautes semblent, quant à eux, partagés sur cette astuce. Certains indiquent notamment ne pas être assez souples ou bien être trop grands pour pouvoir prendre une telle position





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Vol Sécurité Ceinture De Sécurité Tiktok Astuce Danger

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« Désolé, TikTok n’est pas accessible à l’heure actuelle » : TikTok disparaît des smartphones américainsEn ce dimanche 19 janvier 2025, les Américains se réveillent dans un pays sans TikTok.

Lire la suite »

Le Manque de Sommeil: Un Risque Pour la SantéLes tests de sommeil, utilisés pour diagnostiquer les troubles du sommeil, peuvent également fournir des informations sur la santé globale. Une nouvelle étude de l'Institut Weizmann révèle que le manque de sommeil peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires chez les hommes, d'ostéoporose et d'ostéopénie chez les femmes, ainsi que d'inflammation et de problèmes immunitaires. L'alimentation, le microbiome intestinal et le niveau d'activité physique semblent également influencer la qualité du sommeil.

Lire la suite »

Kate Middleton : son astuce pour être aussi photogénique est simplissime mais demande un peu d’entraînementKate Middleton est toujours si photogénique sur tous les clichés. Une styliste de renom a révélé une des astuces très simples, mais qui nécessite de l’entraînement, de la princesse de Galles.

Lire la suite »

Les Couettes Testées: Quelle Couette Choisir Pour Un Sommeil de Qualité ?Une nouvelle étude de 60 Millions de consommateurs met en lumière les différences entre les couettes en vente. Confort, solidité et résistance à l'entretien sont les critères clés à prendre en compte.

Lire la suite »

Rochefort : Hervé Blanché fait le film des dix ans, l’astuce pour des vœux optimistesPour présenter ses vœux, le maire et président de l’Agglo Hervé Blanché a refait le film de 10 ans d’action publique, évitant de plomber l’ambiance en focalisant sur 2024 morose et 2025 incertaine

Lire la suite »

3 façons d'améliorer votre sommeil en 2025, selon une psy spécialiste de l'insomnieSi vous dormez mal, cette info vous concerne ! Une psychologue vous indique quelles sont les habitudes à adopter pour mieux dormir.

Lire la suite »