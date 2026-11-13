Ticks condamné à 30 ans de prison pour l'assassinat d'Abdelkader Mesref à Besançon

La cour d'assises du Doubs a condamné Ticks, un homme sans identité officielle, à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Abdelkader Mesref. L'accusé fera appel.

La cour d'assises du Doubs a rendu sa verdict ce vendredi 13 novembre 2026 à Besançon en condamnant Ticks, un homme à l'identité incertaine, à trente ans de réclusion criminelle. Cette peine lourde sanctionne le meurtre d' Abdelkader Mesref, une figure locale du banditisme, survenu en février 2023 dans le quartier des Clairs-Soleils.

Un verdict ferme pour un crime commis en 2023

Ce jugement intervient plus de trois ans après les faits qui ont marqué la région. Abdelkader Mesref, âgé de 51 ans, a été tué à l'avant d'un véhicule où il se trouvait avec un proche et Ticks. L'accusé, un homme d'une trentaine d'années, a été reconnu coupable d'avoir tiré deux coups de feu ayant provoqué la mort instantanée de la victime sur les lieux. Les expertises balistiques et médicolégales ont joué un rôle central dans la condamnation, invalidant la version défensive présentée par l'auteur des faits.

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Une défense en légitime défense rejetée par la justice

Ticks, qui se présente sous le nom de Jonathan Grey et nie avoir des papiers d'identité officiels, a plaidé la légitime défense lors de son procès. Son avocat, Boris Roux, a insisté auprès des jurés pour obtenir l'acquittement de son client. Il affirmait que son client avait agi par nécessité en tentant de se défendre alors que la victime tentait de s'emparer de l'arme. Ticks a assuré avoir crié qu'il croyait mourir, mais cette interprétation des événements n'a pas convaincu la justice.

Une identité fantôme et un passé criminel lourd

L'identité de Ticks reste une énigme majeure pour les enquêteurs et la justice française. Bien qu'il se dise né en 1990 en région parisienne, des éléments laissent supposer qu'il pourrait s'appeler Ala-Eddine Chekhab et provenir de la région de Khenchela en Algérie, ce qu'il conteste fermement. Cet homme sans papier officiel a déjà été condamné une vingtaine de fois pour des violences, sous diverses identités. Bien qu'il ait été qualifié de caïd par le passé, son avocat Randall Schwerdorffer, représentant la famille de la victime, a nuancé ce rôle à l'époque du meurtre.

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Fuite à Marseille et conséquences futures pour l'accusé

Après le drame du 25 février 2023, Ticks a pris la fuite avant d'être interpellé un mois plus tard à Marseille. La police a alors saisi de faux papiers en sa possession, confirmant sa volonté de se soustraire à la justice française. Cette condamnation à trente ans de prison ne marque pas la fin de ses démêlés avec la justice. Le même homme comparaîtra à nouveau devant la cour d'assises du Doubs en février prochain.

Prochaines audiences et nouvelles accusations graves

Dans quelques mois, Ticks devra répondre d'accusations encore plus graves pour le meurtre de deux autres hommes. Ces assassinats ont été commis quelques jours seulement après la mort d'Abdelkader Mesref, touchant des individus âgés de 26 et 21 ans. Son avocat, Boris Roux, a immédiatement annoncé qu'il fera appel de la décision rendue ce vendredi. L'affaire reste donc largement ouverte, avec une identité qui demeure floue et un passé criminel qui continue de se préciser à travers de nouvelles procédures judiciaires.