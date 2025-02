Tickets-Restaurant : Vers une réforme plus ambitieuse en 2025

Le gouvernement français annonce une réforme des tickets-restaurant à partir de l'été 2025. L'objectif est de satisfaire les différentes parties prenantes, tant les restaurateurs que les salariés, tout en adaptant le dispositif à l'évolution des besoins. Cette réforme pourrait inclure l'augmentation du montant utilisable en restaurant, la limitation des frais pour les professionnels du secteur, l'extension de l'utilisation aux dimanches et jours fériés, et la dématérialisation complète des titres-restaurant.

L'annonce survient après des semaines de débats houleux autour de leur avenir. Après avoir été temporairement limités au début de l'année, suite à la censure du gouvernement Barnier, les tickets-restaurant ont finalement confirmé leur extension en supermarchés jusqu'en 2026. Reste que ce 7 février dernier, la ministre du Commerce Véronique Louwagie a annoncé son ambition de réforme r le cadre de l'utilisation des tickets-restaurant dès l'été 2025.

Objectif : contenter les Français, et tenter tant bien que mal de contenter tout le monde, pour calmer la grogne des restaurateurs autant que des salariés. Cette réforme plus ambitieuse des tickets resto, estime Véronique Louwagie permettra surtout d'« adapter le dispositif à son temps », tout en conservant ce qui s'impose depuis des années comme « un système d'aide au repas des salariés ». Concrètement, cela permettrait aux personnes qui le souhaitent de profiter d'un repas au restaurant sans limite de montant autre que leur cagnotte existante (qui équivaut à environ 200€ par mois, financé à moitié par l'employeur). Une mesure qui pourrait inciter les salariés à privilégier les restaurants, tout en laissant à ceux qui le souhaitent la possibilité de continuer à régler leurs courses en supermarchés. Le plafond de 5 à 8 % du montant des transactions, pourrait lui aussi être revu à la baisse, avec l'arrivée d'un plafond maximal pour limiter les frais des professionnels du secteur. Le dispositif pourrait aussi être étendu aux dimanches et aux jours fériés, y compris pour les salariés n'étant pas en poste sur ces jours-là. Enfin, le gouvernement prévoit de dématérialiser complètement l'usage des titres-restaurant d'ici 2026, ce qui permettra d'en faciliter la distribution et l'usage. Les discussions entre restaurateurs — qui réclamaient leur interdiction pure et simple dans les commerces — syndicats et partenaires sociaux pourraient aboutir à un compromis légal, et mettre tout le monde d'accord.





