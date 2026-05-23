Throne Room of the Club after historic Cup Win - COVID-19 Restrictions and Toxic Environment - Toxic Environment

The Lens fans celebrated their historic Cup win with a massive parade in the city and the entire team participated in the celebration.

Après la célébration à Bollaert à la fin de la nuit, une parade hinée dans les rues de Lens : plongée au cœur d'une fête sans fin chez les Sang et Or Après avoir envahi le Stade de France vendredi soir, le peuple lensois n'a pas cessé de faire la fête depuis la victoire de son équipe contre Nice (3-1), et le groupe avec.

L'inoubliable nuit sang et or s'est en effet étirée avec une parade magnifique dans la cité minière. Même les plus anciens, qui étaient déjà là quand le Racing de Daniel Leclercq avait défilé dans les rues de Lens sur une benne agricole conduite par Gervais Martel pour fêter le titre de champion de France 1998, disent qu'ils n'avaient jamais vu autant de monde dans les rues de Lens avec leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans cette transmission si caractéristique de ce club ?

Combien étaient-ils samedi, avec leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans cette transmission si caractéristique de ce club ? Impossible d'être catégorique mais qu'importe, puisque tout ce peuple, enfin récompensé d'une Coupe de France qu'il convoitait, a encore formé un seul et même ensemble avec ses héros. Avec notamment la direction tractée sur un transpalette par Ruben Aguilar, la troupe a immédiatement migré vers le stade Bollaert.

Deux heures de course qui ont semblé une éternité pour Régis Gurtner, qui est passé à la tondeuse, mais surtout pour le chauffeur, passé proche de perdre quelques mèches... , soufflait le pauvre Gillou, usé par une bande de fous furieux dans son dos.

Attendus par plus de 15 000 supporters restés au bout de la nuit dans l'enceinte artésienne ou rentrés en vitesse de Saint-Denis pour ne pas rater ça, les joueurs ont fait leur apparition à 4 h 09 précisément, emboîtant le pas des quatre principaux architectes de la formidable saison : le président Joseph Oughourlian, la coupe à la main, le directeur général Benjamin Parrot, le directeur sportif Jean-Louis Leca et, bien sûr, l'entraîneur Pierre Sage. Le début d'un joyeux bazar.

Ivre de bonheur, Florian Sotoca a chuté d'entrée en tirant un projeteur, mais cela ne l'a pas empêché d'être un des meneurs de la partie géante, avec évidemment son acolyte Jonathan Gradit. Durant le trajet, les deux emblèmes avaient d'ailleurs été les principaux barmans, avec le responsable de la performance Guillaume Ravé notamment.

Alors qu'Andrija Bulatovic agitait un fumigène dans un sourire incandescent, Florian Thauvin, héros de la finale, est monté en compagnie de son « frère » du centre de formation de Grenoble, Ruben Aguilar, et Adrien Thomasson sur le perchoir d'habitude occupé par le capo de la Marek. Il y est resté de longues minutes, à haranguer la foule, à crier sa fierté d'avoir offert cette joie au peuple lensois, avant d'écraser quelques larmes pour décharger son émotion devant les micros.

Sage a lui aussi forcé sa nature pour escalader et aller au plus près des supporters. Plus bas, Leca n'avait plus la force de parler, après avoir libéré toutes ses larmes et sa pression quand le mythe Gervais Martel a craqué sur son épaule au Stade de France





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