Three suspects have been placed in detention as they are linked to the recent shooting incident in Nice where two people were killed and six others were injured. The incident is being considered as an example of the 'territorial wars' linked to the drug business. The situation escalated as a result of attacks targeted at a café and a candy shop from where the shooting took place. It raises serious concerns about the increase in underage involvement in illegal drug trafficking, particularly in one of the areas of Marseille, where the number of killings collaterally related to drug activities has reached eleven victims over the course of a two-year period. The area also saw an explosion in underage involvement in drug trafficking, leading to a 300% increase in involvement among minors in these activities.

Deux hommes et une femme soupçonnés d'être impliqués dans la fusillade ayant fait deux morts et six blessés à Nice la semaine dernière ont été mis en examen et placé en détention provisoire.

Ce suspect était venu de région parisienne quelques jours avant les faits et son téléphone a été géolocalisé sur plusieurs lieux liés à la fusillade. Les violences liées au narcotrafic dans le quartier des Moulins ont fait onze victimes collatérales en moins de deux ans et s'intensifient. L'enquête sur la fusillade a été placée sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille.

Le tireur présumé, un homme de 30 ans, a ouvert le feu en pleine journée sur une place commerçante du quartier populaire des Moulins. L'enlèvement d'un adolescent à Nantes le week-end dernier et l'incendie criminel dans un immeuble en banlieue de Lyon ont également misé en garde contre le narcotrafic.

L'enquête continue de montrer des revenus élevés provenant de la production et du trafic illicite de stupéfiants tels que l'héroïne et la morphine, d'après une étude de la Commission européenne publiée précédemment en août. La surmortalité a augmenté de 38% sur la période 2010-2019, ainsi que les emplois dans le secteur du narcotrafic doublés depuis deux décennies, et la distribution de stupéfiants représente 11% des revenus globaux du marché noir.

La proposition de loi double les peines pour le trafic d'armes de guerre et de superbes, afin de renforcer la lutte contre le trafic illicite d'armes de guerre, a été présentée au Parlement européen, en ligne avec les objectifs fixés dans le plan anticorruption global de l'UE pour 2029-2033. Forfait utilisateur Google Actualités ou WhatsApp





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