Thomas Tuchel : une méthode opposée à celle de Gareth Southgate à la tête de la sélection anglaise

Depuis sa prise de fonction en janvier 2025, Thomas Tuchel a développé une méthodologie opposée à celle de son prédécesseur, Gareth Southgate, dans différents domaines. Cette approche tactique et le lien avec les joueurs tranchent avec celle de Southgate. Tuchel a critiqué l'image renvoyée par l'Angleterre de Southgate lors du Championnat d'Europe 2024, préférant un jeu plus vertical et des récupérations hautes. Les deux techniciens se distinguent également dans leur manière d'interagir avec leurs joueurs. Southgate renvoyait l'image d'une figure paternaliste, tandis que Tuchel entretient une relation plus tactile et fusionnelle avec les internationaux. Cependant, il est possible que cette méthode soit plus orageuse, comme l'a montré l'éjection de Phil Foden du Mondial. Jude Bellingham cristallise le mieux les spécificités des deux sélectionneurs en termes de management. Southgate cherchait constamment à le ménager, tandis que Tuchel l'a utilisé au point de le considérer comme un remplaçant. Il faudra voir si la méthode de Tuchel, qui a fait ses preuves en club, se révèle efficace dans le cadre spécifique d'une phase finale.

Thomas Tuchel , depuis sa prise de fonction en janvier 2025 à la tête de la sélection anglaise , a développé une méthodologie opposée à celle de son prédécesseur, Gareth Southgate , dans différents domaines.

Cette approche tactique et le lien avec les joueurs tranchent avec celle de Southgate. Tuchel a critiqué l'image renvoyée par l'Angleterre de Southgate lors du Championnat d'Europe 2024, préférant un jeu plus vertical et des récupérations hautes. Les deux techniciens se distinguent également dans leur manière d'interagir avec leurs joueurs. Southgate renvoyait l'image d'une figure paternaliste, tandis que Tuchel entretient une relation plus tactile et fusionnelle avec les internationaux.

Cependant, il est possible que cette méthode soit plus orageuse, comme l'a montré l'éjection de Phil Foden du Mondial. Jude Bellingham cristallise le mieux les spécificités des deux sélectionneurs en termes de management. Southgate cherchait constamment à le ménager, tandis que Tuchel l'a utilisé au point de le considérer comme un remplaçant. Il faudra voir si la méthode de Tuchel, qui a fait ses preuves en club, se révèle efficace dans le cadre spécifique d'une phase finale





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