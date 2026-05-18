Thomas Sotto quitte RTL, le mercato radio se préparera à s'activer

Thomas Sotto, présentateur de la matinale de RTL, quittera la station à la fin de la saison. RTL et toute sa rédaction remercient Thomas Sotto pour la qualité de son travail, son engagement et son exigence tout au long de ces 2 années passées ensemble. Le marché radio se préparera à s'activer entre les radios avec la rentrée.

Thomas Sotto quittera la station RTL 'à la fin de la saison' et le mercato radio se préparera à s'activer entre les radios. Le présentateur de la matinale de RTL , s'arrêtera à la fin de la saison, a annoncé dimanche sur son compte Instagram.

Il est âgé de 52 ans et a remplacé Yves Calvi à la tête de la matinale fin août 2024. RTL et toute sa rédaction remercient Thomas Sotto pour la qualité de son travail, son engagement et son exigence tout au long de ces 2 années passées ensemble. Vous le retrouverez tous les matins jusqu'à la fin de la saison avant de découvrir une nouvelle matinale à la rentrée.

Selon les derniers chiffres des audiences radio publiés mi-avril, France Inter se maintenait au-dessus des 7 millions d'auditeurs quotidiens (7,086 millions), devançant toujours largement RTL (4,9 millions). Multiplex Ligue 1 : Le Losc en C1 malgré sa défaite, les Niçois joueront leur maintien contre Sainté... Revivez la dernière journée avec nous.

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