Le plasticien sonore Thomas Sillard, codirecteur de La Boîte à sel, reçoit la distinction officielle du ministère de la Culture pour ses créations théâtrales innovantes.

Le ministère de la Culture français a officialisé la nomination de Thomas Sillard au grade de chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres. Cette distinction honourifique, rendue publique par un arrêté ministériel daté du 21 septembre 2026, récompense spécifiquement son parcours artistique unique à Bordeaux. La reconnaissance s'attache à la façon dont cet artiste fusionne théâtre, arts numériques et objets connectés pour renouveler l'expérience scénique contemporaine.

Une reconnaissance officielle pour l'innovation numérique

Thomas Sillard occupe le poste de codirecteur au sein de la compagnie La Boîte à sel, établissement culturel ancré dans la région bordelaise. Il partage cette direction artistique avec Céline Garnavault, metteuse en scène et comédienne reconnue pour son engagement théâtral. Leur collaboration s'appuie sur une esthétique hybride qui intègre les arts de la marionnette, la création sonore innovante et les technologies numériques. Le ministère cite explicitement ce mélange audacieux comme facteur de rayonnement culturel, validant ainsi la pertinence de leur approche multidisciplinaire.

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Cette élevation au rang de chevalier constitue un événement majeur pour la scène culturelle locale. Elle confirme la légitimité institutionnelle des pratiques artistiques qui se situent aux confins du spectacle vivant et des nouvelles technologies. La nomination de Thomas Sillard illustre la volonté des autorités culturelles de valoriser les créateurs qui repoussent les limites traditionnelles du spectacle. Cette décision met en lumière l'importance stratégique des arts numériques dans le paysage culturel français actuel.

Un parcours académique structuré par l'excellence technique

La formation artistique de Thomas Sillard repose sur deux piliers institutionnels majeurs de l'enseignement technique français. Il a suivi ses études initiales à l'École de l'image et du son d'Angoulême, une référence nationale dans le domaine de l'audiovisuel et du son. Par la suite, il a intégré l'Ircam, l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique, pour approfondir ses compétences en ingénierie sonore avancée.

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Ce double bagage technique lui permet aujourd'hui de concevoir des dispositifs scéniques véritablement innovants. Au sein de La Boîte à sel, il crée des objets sonores interactifs qui fonctionnent sans fil. Ses créations se caractérisent par une approche " techno-bricolée ", transformant le son en une matière vivante et spatialisée sur les planches.

Cette méthodologie de travail place le son au cœur de la narration théâtrale, loin des simple accompagnements musicaux traditionnels. Il utilise ces outils pour dialoguer avec la marionnette et l'acteur, créant une symbiose entre l'objet technique et la performance humaine. Cette intégration technologique sert directement la dramaturgie, rendant invisible la technologie pour mieux sublimmer l'émotion théâtrale.

Une bibliographie scénique marquée par la collaboration créative

Le catalogue de créations de la compagnie La Boîte à sel témoigne de cette constante exploration technologique à travers plusieurs productions phares. Thomas Sillard y assume les responsabilités de création sonore et de conception des dispositifs technologiques pour une série de spectacles majeurs.

Parmi les œuvres significatives figurent les productions " Block " créée en 2018, " Track " en 2021, " Bad Block " en 2024, et " La Tête " en 2025. Chaque projet représente une étape supplémentaire dans leur quête d'interaction entre le public et la scène. Cette trajectoire continue démontre une maîtrise progressive des enjeux technologiques au service du récit.

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La production la plus récente, " Affects ", sortie en 2026, constitue le point d'orgue de cette dynamique créative. Ce spectacle s'inscrit dans la lignée de leurs travaux antérieurs tout en apportant des innovations techniques propres à cette année. Il représente l'aboutissement concret de leurs recherches sur l'immersion sonore et l'interactivité des objets connectés sur scène.

Cérémonie officielle et projections scéniques à venir

La remise des insignes de chevalier des Arts et des Lettres à Thomas Sillard est programmée pour le 28 janvier. Cette cérémonie se déroulera au Carré-Colonnes, situé à Blanquefort, dans le département de la Gironde. Le choix de ce lieu et de cette date n'est pas fortuit, puisqu'il coïncide avec une représentation exceptionnelle.

La remise aura lieu après la représentation du spectacle " Affects ", nouvelle création de la compagnie La Boîte à sel. Cette programmation permet au lauréat de célébrer sa distinction au milieu de son équipe de travail et devant le public qui suit leur évolution artistique. Elle offre une occasion unique de relier la reconnaissance institutionnelle à la pratique artistique quotidienne sur le terrain.

La présence de Céline Garnavault lors de cet événement souligne également la nature collective de cette réussite artistique. La compagnie continue de développer un théâtre où l'art de la marionnette rencontre le numérique de manière organique. Cette cérémonie à Blanquefort marque ainsi un chapitre important dans l'histoire récente de la création scénique locale et nationale.