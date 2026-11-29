Le retour de Thomas Ramos a permis à la France de battre l'Afrique du Sud 40-34 en finale du Championnat des nations. Décryptage de sa performance.

La France a remporté la finale du Championnat des nations contre l'Afrique du Sud le dimanche 29 novembre, s'imposant 40-34 sur un terrain rendu glissant par la pluie. Ce sacre historique, obtenu face aux doubles champions du monde, a été rendu possible grâce à la performance exceptionnelle de Thomas Ramos, arrière du Stade Toulousain. Son retour sur les terrains après une blessure aux ischio-jambiers contractée le 1er octobre a été l'élément déclencheur de cette victoire cruciale pour les Bleus.

Un retour tactique salvateur pour le XV de France

Alessandrina, la décision de Fabien Galthié de lancer Thomas Ramos dans le grand bain était capitale compte tenu de la blessure d'Aaron Grandidier survenue face aux Pumas samedi dernier. Âgé de 31 ans et portant sa 53e sélection, Ramos a immédiatement apporté sa précision au groupe despite un dernier match remontant à la fin septembre. Le capitaine Antoine Dupont avait confirmé sa forme physique en milieu de semaine, soulignant que le retour de joueurs comme lui renforce la confiance collective.

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Ce choix tactique a permis de restaurer l'animation à trois à la charnière française. Thomas Ramos a joué un rôle actif en tant que premier attaquant, suppléant Matthieu Jalibert et accélérant le rythme du jeu. Ses prises de balle ont désorganisé la défense sud-africaine, tandis que ses coups de pied rasants ont exercé une pression constante sur le camp adverse. Malgré un manque de rythme perceptible, le stratège mazamétain a évolué au niveau attendu.

La maîtrise technique de Thomas Ramos

Buteur attitré des Bleus avec 583 points au compteur, Thomas Ramos a offert une munition précieuse en zone de marque. Après un effort magistral de la mêlée bleue sur une introduction sud-africaine, il a ouvert le score (21e). Peu après, il a réussi un " 50-22 " sur un lancement en première main après une touche (33e), permettant à Matthieu Jalibert et Emilien Gailleton de marquer l'essai pour porter le score à 20-3.

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Solide sous les plaquages de Jesse Kriel et capable de faire vivre le ballon sous forte pression, Ramos a également faillit inscrire un nouvel essai, logiquement refusé pour un en-avant de Yoram Moefana dans un " une-deux " (39e). Sa solidité a été mise à l'épreuve par la montée offensive des Springboks après la mi-temps, mais il a répondu présent avec une pénalité cruciale (50e) aidée par le poteau.

L'impact du sélectionneur sur l'utilisation de Ramos

Fabien Galthié a insisté sur l'importance vitale de Ramos pour l'organisation offensive de l'équipe. Il a rappelé le coup de pied décisif face à l'Angleterre lors du Tournoi 2026 qui avait assuré la victoire 48-46. Le sélectionneur a précisé que Ramos est utilisé dans plusieurs domaines, notamment offensifs, car il compte considérablement dans la stratégie globale des Bleus.

Cette polyvalence a été démontrée lorsque Maxime Lucu a remplacé Jalibert pour la partie de cache-ballon suite au carton jaune de Maxime Lucu (59e). Ramos a officié à l'ouverture et orienté le jeu pour servir Kalvin Gourgues (66e), ramenant le danger dans le camp sud-africain et permettant à Charles Ollivon d'inscrire l'essai pour porter le score à 33-31 (72e).

Une victoire arrachée face à la réaction sud-africaine

La partie s'est noircie après le repos avec la réaction des Springboks. Thomas Ramos n'a pas pu empêcher l'essai d'Ethan Hooker contre Damian De Allende (57e), bien que ce dernier ait fait preuve de volonté. Alors que le score était de 23-31 (60e), la défense française a résisté à deux ballons hauts très chauds (77e) avant que les Boks ne pensent sceller le match (33-34).

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Thomas Ramos a participé à la dernière action en tant que N.8 après une perte de balle des doubles champions du monde. La victoire finale 40-34 a consolidé le statut de la France, validant le retour victorieux de l'arrière du Stade Toulousain après une blessure qui avait suscité des inquiétudes comme le suggérait l'expression " ça va être Verdun ".