Thomas Partey privé du match d'ouverture du Mondial 2026 par le Canada à cause d'accusations au Royaume-Uni

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey n'a pas obtenu son visa pour entrer au Canada, pays hôte de la première rencontre des Black Stars au Mondial 2026. Cette exclusion est liée à des accusations criminelles dont il fait l'objet au Royaume-Uni, bien qu'il ait plaidé non coupable et que son procès n'ait pas encore eu lieu. Le joueur pourra rejoindre son équipe pour les matchs suivants aux États-Unis.

Thomas Partey , le milieu de terrain ghanéen de 32 ans, n'a pas obtenu l'autorisation d'entrer sur le territoire canadien, ce qui le prive de la première rencontre de son équipe dans le Mondial 2026.

Cette décision serait directement liée aux graves accusations criminelles pesant contre lui au Royaume-Uni, des faits qui auraient eu lieu entre juillet 2025 et février 2026. Bien que le joueur conteste l'intégralité des accusations et ait plaidé non coupable, son procès n'a pas encore eu lieu.

Or, la réglementation canadienne en matière d'immigration autorise les autorités à refuser l'entrée à toute personne faisant l'objet de poursuites pénales en cours, ce qui a conduit à l'exclusion de Partey pour le match d'ouverture de la Coupe du monde. La FIFA a confirmé que la demande de visa du joueur avait été officiellement rejetée par les autorités locales canadiennes.

Cette situation构成了 un coup dur pour les Black Stars, l'équipe nationale du Ghana, qui devra débuter le tournoi sans l'un de ses joueurs les plus expérimentés. Le joueur pourra toutefois participer aux deux autres rencontres de la phase de groupes du Mondial, celles-ci se déroulant aux États-Unis. Il devrait ainsi réintégrer l'effectif pour affronter l'Angleterre le 23 juin à Boston, puis la Croatie le 27 juin à Philadelphie.

Cette nouvelle soulève des questions sur la gestion des joueurs confrontés à des affaires judiciaires en dehors de leur pays d'origine, ainsi que sur l'impact de telles décisions administratives sur l'équité sportive lors d'une compétition internationale majeure. L'affaire met également en lumière les différences de réglementation entre les pays hôtes et la manière dont la FIFA gère les situations imprévues impliquant ses joueurs





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