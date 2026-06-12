Thomas Partey : l'affaire judiciaire qui plonge le Ghana dans l'embarras en pleine Coupe du monde 2026

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey, sélectionné pour le Mondial 2026, est poursuivi au Royaume-Uni pour viols et agression sexuelle. Refusé d'entrée au Canada mais présent aux États-Unis, son cas divise et pose des questions éthiques pour les Black Stars et la FIFA.

Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey , sélectionné pour la Coupe du monde 2026 avec les Black Stars , se trouve au centre d'une affaire judiciaire majeure qui dépasse le cadre sportif.

Poursuivi au Royaume-Uni pour sept chefs de viol et un d'agression sexuelle sur des faits présumés entre 2020 et 2022, le joueur de 32 ans conteste les accusations et reste présumé innocent jusqu'à son procès, prévu en 2027. Cette situation a entraîné son refus d'entrée sur le territoire canadien, où le Ghana devait disputer son premier match de la compétition contre le Panama le 18 juin à Toronto.

En revanche, il estAutorisé à séjourner aux États-Unis, où les Black Stars joueront leurs deux autres rencontres de groupe. La FIFA, par la voix de son président Gianni Infantino, a rappelé qu'elle ne contrôlait pas les décisions migratoires des pays hôtes, laissant chaque État libre d'accorder ou de refuser un visa. Ainsi, malgré sa sélection, un joueur peut être bloqué à la frontière.

Le choix du Ghana de maintenir Partey dans son effectif malgré la gravité des accusations soulève des débats éthiques et sportifs. D'un côté, l'absence du joueur, cadre expérimenté de l'équipe, constitue un coup dur pour les ambitions des Black Stars dans le tournoi. De l'autre, sa présence interroge sur la responsabilité des fédérations : faut-il aligner un athlète mis en cause dans une affaire aussi sérieuse avant tout jugement ?

Le Ghana a décidé de s'appuyer sur son milieu récupérateur, en attendant l'issue de la procédure britannique. Cette affaire met en lumière les tensions entre les principes de présomption d'innocence et les attentes sociétales quant à la conduite des sportifs, surtout dans des événements médiatiques de grande envergure comme une Coupe du monde.

Au-delà du cas Partey, cette situation illustre les complexités auxquelles sont confrontés les organisateurs de compétitions internationales lorsque les questions juridiques et migratoires interfèrent avec le calendrier sportif. Alors que la Coupe du monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les différences de législation entre ces pays peuvent créer des traitements inégaux pour certains joueurs.

La position de la FIFA, qui se dégage de toute responsabilité dans les admissions frontalières, laisse les fédérations nationales et les joueurs dans l'incertitude. L'affaire Partey rappelle que le sport de haut niveau est souvent le théâtre d'enjeux extra-sportifs, et que la justice civile ou pénale peut influencer le déroulement même des plus grandes compétitions.

Elle pose également la question du rôle des médias et du public dans la couverture de tels dossiers, où le respect de la présomption d'innocence doit être équilibré avec l'intérêt légitime à l'information





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