Thomas Massie, élu républicain, battu en Kentucky par Ed Gallrein

Thomas Massie, élu républicain dans la quatrième circonscription du Kentucky, a été battu par Ed Gallrein, soutien déclaré de Donald Trump, dans la primaire républicaine. L'élu sortant, perçu comme insuffisamment loyal envers le président, a été annoncé comme battu par Ed Gallrein.

Les électeurs républicains du Kentucky ont donné mardi une victoire à Donald Trump en poussant vers la sortie le député républicain Thomas Massie , fréquent opposant d'un président qui contrôle étroitement son parti et punit les dissidents.

Dans la primaire républicaine pour la quatrième circonscription du Kentucky, Thomas Massie, député conservateur de 55 ans, a été battu par Ed Gallrein, agriculteur et ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, selon les projections de NBC and CNN





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