La police philippine recommande l'inculpation de Thomas Markle pour possession de 7000 images pédopornographiques. Point sur les accusations et la position de Meghan Markle.

La police philippine a officiellement demandé aux procureurs nationaux d'engager des poursuites judiciaires contre Thomas Markle, le père de la duchesse de Sussex Meghan Markle. Cette demande intervient suite à la découverte d'environ 7.000 images pédopornographiques sur des appareils électroniques liés à l'homme de 82 ans. Les autorités locales recommandent spécifiquement l'inculpation pour des chefs liés à la diffusion et à la détention de ces contenus illicites.

Découverte d'images et recommandations légales

Les enquêteurs de la police philippine ont découvert des images à caractère pédocriminel lors d'une opération menée dans un ancien domicile de Thomas Markle. L'inspection d'équipements numériques a révélé la présence de trois cartes mémoire et d'un téléphone portable contenant des preuves d'agressions sexuelles sur mineurs. Ces éléments ont conduit les services de police à recommander l'ouverture d'une procédure pénale contre le père de Meghan Markle.

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La recommandation vise deux chefs d'accusation pour diffusion de contenus pédopornographiques et un chef d'accusation pour simple détention. Cette démarche s'inscrit dans le strict respect de la législation philippine en vigueur concernant la protection des mineurs et la répression de la pornographie juvénile. Les plaintes seront soumises à une évaluation préliminaire conformément aux procédures administratives standards.

Contexte américain et arrestation en Floride

Ces événements aux Philippines surviennent alors que Thomas Markle fait également l'objet de graves accusations aux États-Unis. Le FBI a interpellé l'homme le vendredi 6 novembre 2026 en Floride pour détention de matériel pédopornographique. Cette arrestation est liée à la perquisition de deux garde-meubles qu'il louait près de Los Angeles depuis près de 20 ans. Des photos le montrant en compagnie de filles mineures ont été saisies lors de cette opération.

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Avant son arrestation en Floride, Thomas Markle avait enfreint les conditions de sa remise en liberté sous caution. Il avait en effet coupé son bracelet électronique électronique alors qu'il était soumis à une assignation à résidence stricte. Cette violation des termes de sa liberté provisoire a entraîné son incarcération imédiate par les autorités fédérales américaines. Il demeure actuellement en détention dans cet État.

Position de Meghan Markle et impact médiatique

Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a exprimé sa consternation face à ces nouvelles accusations pesant contre son père. Dans un communiqué officiel, elle a affirmé avoir été prévenue par la police d'accusations similaires il y a huit ans. La date précise de cette première information remonte à l'année 2018, selon ses dires. Elle déclare être au courant de la nature de ces recherches depuis plusieurs années déjà.

La famille royale britannique et les cercles proches de la duchesse observent la situation avec une grande attention. Les relations entre Thomas Markle et sa fille Meghan restent rompues depuis de nombreuses années. Cette dernière a toujours nié tout soutien financier ou moral à son père dans le cadre de ses affaires judiciaires récurrentes. L'émotion reste palpable au sein de son entourage proche face à la gravité des charges retenues.