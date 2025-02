Thomas Jolly: De l'Ombre à la Lumière des JO de Paris

Thomas Jolly, le metteur en scène normand de 43 ans, a réalisé la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Malgré les critiques et la pluie, son spectacle a marqué les esprits avec un défilé de 6 km sur la Seine et une mise en avant du patrimoine français. Jolly revient sur les coulisses de sa nomination et l'impact de l'événement.

Thomas Jolly , un metteur en scène normand de 43 ans, est passé de l'ombre à la lumière en l'espace d'une soirée. L'an dernier, il a eu la lourde tâche d'imaginer la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Malgré les critiques et la pluie qui s'est abattue sur la capitale le 26 juillet 2024, le spectacle concocté par Jolly a marqué les esprits.

'Le nombre de gens qui continuent de me dire : 'Pour la première fois je me sens Français', c’est hallucinant', confie Thomas Jolly, très ému, dans le podcast Génération Do It Yourself. 'Il va falloir changer de vie'. Si elle a été critiquée pour certains aspects, la cérémonie a été saluée par une majorité de spectateurs et téléspectateurs, marqués par son caractère innovant et spectaculaire. Pour la première fois de l'histoire des JO, la cérémonie d'ouverture était organisée en dehors d'un stade. Avec un défilé de 6 km sur la Seine, Thomas Jolly et ses équipes ont offert une expérience unique pour mettre en avant le patrimoine, les valeurs et l'histoire de la France. Le tout avec l'objectif de ne pas faire 'ni du Puy du Fou, ni 'une parade Disney', comme le confie le metteur en scène. Dans le podcast Génération Do It Yourself, Thomas Jolly revient également en détails sur les coulisses de sa nomination. Il s'est vu confier le poste de directeur artistique des cérémonies (ouverture et clôture) des Jeux olympiques et paralympiques en septembre 2022, à tout juste 40 ans. 'Je passe devant le CIO, je parle 15 minutes, un quart d'heure après j’ai le texto de Tony (Estanguet, NDLR) qui me dit: tu es retenu à l’unanimité. Bienvenue dans l’aventure', retrace Thomas Jolly. 'J’appelle ma mère et je lui dis: 'Maman j’ai fait une bêtise. Il va falloir changer de vie'. Mais, c’est une fois tous les 100 ans, je le tente quoi'. La suite de l’histoire lui a donné raison.





