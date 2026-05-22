Thomas Cazenave lance la déconstruction des structures provisoires des allées de Tourny

Depuis deux jours, les engins sont de retour sur les allées de Tourny, pour défaire ce qui avait été réalisé à l'automne dernier. Thomas Cazenave a présenté vendredi l'opération de 'déconstruction des structures provisoires' réalisée par la précédente municipalité. En attendant un nouveau projet pour l'été 2027, conçu en concertation avec les commerçants et plus compatible avec les finances de la Ville, c'est cette fois aux allées de Tourny que Thomas Cazenave imprime une nouvelle page des 100 premiers jours de son mandat. Ce vendredi 22 mai, le maire de Bordeaux a très officiellement lancé 'la déconstruction des structures provisoires' des allées de Tourny, entamée quelques jours auparavant...

Depuis deux jours, les engins sont de retour sur les allées de Tourny , pour défaire ce qui avait été réalisé à l'automne dernier. Thomas Cazenave a présenté vendredi l'opération de ' déconstruction des structures provisoires ' réalisée par la précédente municipalité .

En attendant un nouveau projet pour l'été 2027, conçu en concertation avec les commerçants et plus compatible avec les finances de la Ville, c'est cette fois aux allées de Tourny que Thomas Cazenave imprime une nouvelle page des 100 premiers jours de son mandat. Ce vendredi 22 mai, le maire de Bordeaux a très officiellement lancé 'la déconstruction des structures provisoires' des allées de Tourny, entamée quelques jours auparavant..





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