Découvrez les sélections exclusives de Thierry Léger pour les courses hippiques à Vincennes et Auteuil. Analyses des numéros à jouer pour les Quinté du 14 au 23 novembre 2026.

Thierry Léger, figure incontournable des pronostics hippiques français, a publié ses dernières recommandations pour les courses à Vincennes et à Auteuil au cours du mois de novembre 2026. Ces analyses détaillées visent à aider les parieurs à structurer leurs grilles pour le Quinté+, en mettant en lumière les chevaux jugés comme les plus fiables par l'expert. La période étudiée couvre plusieurs rendez-vous majeurs disputés entre le 14 et le 23 novembre 2026.

Pronostics spécifiques pour Vincennes

Pour la réunion hippique de Vincennes organisée le 14 novembre 2026, Thierry Léger a identifié une combinaison solide basée sur huit numéros clés. L'expert recommande de privilégier les chevaux portant les numéros 2, 8, 15, 3, 17, 7, 5 et 13. Cette sélection s'appuie sur l'analyse des formes récentes et des conditions de course propres à l'hippodrome parisien.

Also read Quinté du lundi 23 novembre 2026 à Vincennes : les pronostics

Le 20 novembre 2026, une nouvelle réunion à Vincennes a également fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'analyste. Pour cette journée, Thierry Léger oriente ses choix vers les numéros 1, 2, 5, 15, 16, 14, 9 et 8. La composition de cette grille laisse une place importante aux chevaux de queue de liste, suggérant un potentiel de surprise de la part de certains partants peu favorisés par les bookmakers.

Le 23 novembre 2026 marque un autre point d'étape pour les courses au trot à Vincennes. Sur cette date, Thierry Léger maintient une stratégie offensive en recommandant les numéros 13, 8, 1, 9, 14, 6, 12 et 2. La répartition des numéros montre une confiance particulière dans la classe du cheval à l'attelage numéro 1, tout en protégeant les outsiders forts comme le numéro 13.

Advertisement

Sélections pour la course à Auteuil

La transition vers les courses à obstacles sur l'hippodrome d'Auteuil le 15 novembre 2026 nécessite une approche différente de la part des parieurs. Thierry Léger propose ici une liste de numéros adaptée au galop et aux sauts. Les chevaux numérotés 1, 3, 4, 7, 12, 13, 9 et 11 constituent le cœur de sa recommandation pour le Quinté de ce jour. La sélection met en avant des chevaux ayant déjà fait leurs preuves sur cette surface spécifique.

Le 21 novembre 2026, une particularité technique a impacté la course à Auteuil. Le champ de course comptait initialement quatorze partants, mais le numéro 14 s'est finalement déclaré forfait. Cette absence a modifié la dynamique des partants, laissant treize chevaux en lice. Thierry Léger a pris en compte cette mise à jour pour affiner ses conseils.

En conséquence de ce forfait, la grille de Thierry Léger pour le 21 novembre 2026 à Auteuil s'articule autour des numéros 8, 6, 10, 7, 3, 2, 1 et 12. L'expert a ajusté sa stratégie pour exploiter les chances offertes par les chevaux restants, en accordant une attention particulière au numéro 8 qui apparaît comme un favori logique dans cette configuration.

Stratégie et analyse pour Rouen Mauquenchy

Outre les deux grandes capitales hippiques parisiennes, Thierry Léger a également décliné ses analyses pour l'hippodrome de Rouen Mauquenchy. Le 18 novembre 2026, la course à Rouen a suscité l'intérêt de l'expert, qui a proposé une sélection précise pour ses lecteurs. Les numéros 13, 8, 1, 9, 14, 6, 12 et 2 figurent en tête de liste pour cette réunion normande.

Advertisement

Cette recommandation pour Rouen montre une convergence notable avec certains choix effectués pour les courses parisiennes, notamment sur le numéro 1 et le numéro 8. Cela suggère que Thierry Léger识别 certains chevaux comme étant dans une forme optimale, indépendamment de la localisation géographique de l'épreuve. La cohérence de ces sélections renforce la crédibilité de l'expert dans le milieu des paris hippiques.

Impact pour les parieurs du Quinté Plus

Les pronostics de Thierry Léger s'inscrivent dans une démarche de conseil aux parieurs qui souhaitent optimiser leurs chances de gain sur le Quinté Plus. En publiant ces listes de numéros, l'expert offre un cadre structuré pour la construction des grilles, que ce soit en simple ou en couplé. Les dates mentionnées, allant du 14 au 23 novembre 2026, permettent aux fans de hippiques de planifier leurs mises à l'avance.

Il est important de noter que ces sélections sont des avis d'expert et ne constituent pas des garanties de résultat. Les courses hippiques restent soumises à de nombreux facteurs imprévisibles tels que les conditions de piste, la tenue des jockeys ou des drivers, et le jour J. Les parieurs sont encouragés à utiliser ces informations comme une base de travail supplémentaire, en la complétant par leurs propres observations et analyses des courses.

La régularité des publications de Thierry Léger sur des événements tels que Vincennes, Auteuil et Rouen démontre la profondeur de son expertise sur le calendrier hippique français. Pour les amateurs de paris hippiques, suivre ces recommandations peut constituer une stratégie efficace pour naviguer dans la complexité des champs de courses. Les numéros suggérés offrent une diversité de choix, alliant favoris et outsiders, ce qui correspond aux attentes d'une large part de la communauté des parieurs.