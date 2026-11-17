Quarante ans après la disparition de Thierry Le Luron, Europe 1 ressort ses archives, avec une émission de 1974 et un entretien accordé à Jean-Pierre Elkabbach.

Quarante ans après la mort de Thierry Le Luron, la station Europe 1 ouvre ses archives pour faire revivre la voix de l'humoriste et imitateur. Le 13 novembre 1986, Thierry Le Luron disparaissait brutalement, à seulement 34 ans, cinq mois après son ami Coluche. À l'occasion de cet anniversaire, la radio republie plusieurs émissions dans lesquelles l'artiste se livre au micro.

Parmi ces documents, Europe 1 met en avant une émission satirique que Thierry Le Luron animait en 1974, alors âgé de 21 ans. Les archives permettent d'entendre le jeune humoriste au début de sa carrière radiophonique, à une époque où ses imitations de personnalités politiques et du monde du spectacle commençaient à se faire connaître.

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Une émission satirique de 1974 retrouvée dans les archives

L'émission satirique animée par Thierry Le Luron en 1974 figure parmi les pièces majeures de cette republication. Elle montre le ton caustique qui a fait sa réputation auprès du public français, à travers des sketches où il passait d'une voix à l'autre sans transition.

Les imitations de Thierry Le Luron ont fait rire des millions de Français. Giscard, Mitterrand, Chirac et Alice Sapritch figurent parmi les personnalités qu'il a régulièrement croquées, en s'appuyant sur des intonations et des tics de langage très reconnaissables.

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Un entretien avec Jean-Pierre Elkabbach un an avant sa disparition

Un an avant sa mort, Thierry Le Luron s'est confié à Jean-Pierre Elkabbach dans un entretien où il fait le point sur sa carrière. L'humoriste y revient sur son parcours et sur la manière dont il a construit ses imitations au fil des années.

Interrogé sur la personnalité qui accueille le mieux ses imitations, Thierry Le Luron a répondu que c'était Jacques Chirac. Cette réponse, rapportée dans les archives d'Europe 1, illustre la relation particulière que l'imitateur entretenait avec les personnalités qu'il mettait en scène.

Une mémoire radiophonique qui continue de circuler

Cette republication s'inscrit dans une démarche plus large de la station, qui met en avant son patrimoine sonore. Les émissions sont accessibles en replay et en podcast sur l'application d'Europe 1, où les auditeurs peuvent retrouver ces documents à tout moment.

D'autres archives de la radio traitent aussi de figures du spectacle. Jean-Claude Brialy, qui a animé des émissions sur Europe 1 pendant 15 saisons, entre 1983 et 1998, y a enregistré une importante collection de portraits d'artistes, dont une partie reste disponible pour le public.