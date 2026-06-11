Thierry Henry, une rue à son nom à New York pendant le Mondial 2026

La municipalité de New York a renommé provisoirement certaines rues pendant la durée du Mondial 2026 en hommage à des footballeurs de renom. Thierry Henry, légende de l'équipe de France et ancien joueur des New York Red Bulls en MLS, a eu droit à un bel hommage avec une rue à son nom à New York en marge de la Coupe du monde organisée au Canada, aux Mexique et aux Etats-Unis.

La municipalité de New York a renommé provisoirement certaines rues pendant la durée du Mondial. Légende de l'équipe de France et ancien joueur d'une franchise new-yorkaise en MLS, Thierry Henry a eu droit à un bel hommage.

A l'heure d'accueillir la planète foot lors du Mondial, 'Big Apple' a décidé de renommer plusieurs rues en rendant hommage à des footballeurs de renom. Champion du monde en 1998, icône de l'équipe de France, ancien joueur des New York Red Bulls en MLS et consultant vedette à la TV, 'Titi' fait donc partie des heureux élus. Son nom est ainsi visible au croisement de 50e rue et la 6e avenue au cœur de Manhattan.

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