Thierry Henry Prend Parti pour Kylian Mbappé dans le Duel Face à Haaland

L'ancien buteur français, Thierry Henry, a tranché dans le débat qui oppose Kylian Mbappé à Erling Haaland, déclarant son préférence pour le joueur du Real Madrid. Il souligne la polyvalence de Mbappé et son adaptation à son nouveau poste d'avant-centre.

Le Real Madrid a remporté une victoire importante à l'Etihad Stadium face à Manchester City, prenant une option sur la qualification en Ligue des Champions. Cette victoire du 11 février a également marqué un nouveau duel pour Kylian Mbappé, souvent considéré comme le meilleur joueur du monde et régulièrement opposé à Erling Haaland dans ce débat, rappelant le duel légendaire entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Sur la chaîne britannique CBS Sport, Thierry Henry a tranché dans le vif en déclarant : 'Mbappé, tous les jours !'. L'ancien entraîneur de Monaco et de l'équipe de France espoirs (médaillé d'argent cet été aux JO de Paris) a d'abord avancé un argument tactique : 'Il offre différentes options. Pour un entraîneur, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et il peut jouer au milieu. Haaland peut-il jouer à n'importe quel poste autre qu'un neuf ?'. 'Kylian, pour moi, a plus de talent', affirme-t-il, en soulignant la capacité d'adaptation de Mbappé à son nouveau poste d'avant-centre. Il explique : 'C'est un gars qui essaie de jouer en neuf depuis un an et demi. Ils ont essayé de le faire au Paris Saint-Germain et ça n'a pas trop marché. Maintenant, il le fait au Real Madrid, le plus grand club d'Europe'. Henry apprécie néanmoins le niveau des deux joueurs en reconnaissant que 'leurs statistiques sont magnifiques'. Toutefois, selon lui, ils restent très loin de la dimension du duel Messi-Ronaldo que la presse avait tenté d'installer à leurs débuts. 'Ce sont indéniablement deux tops joueurs, parmi les meilleurs du monde. Mais les deux meilleurs ? Certains vont dire Mbappé, certains vont dire Vinicius, d'autres encore vont dire que Lamine Yamal arrive. Peu importe. On pensait qu'Haaland et Mbappé seraient incontestablement les deux meilleurs. Aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer de manière certaine', analyse Henry, sans toutefois se montrer catégorique sur l'avènement de cette possibilité un beau jour





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

KYLIAN MBAPPÉ ERLING HAALAND THIERRY HENRY LIGUE DES CHAMPIONS REAL MADRID MANCHESTER CITY

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Thierry Henry Défend Kylian Mbappé Après un Début Difficile au Real MadridThierry Henry a défendu Kylian Mbappé, malgré son début de saison difficile au Real Madrid. Henry a reconnu que Mbappé a marqué 14 buts en 27 apparitions, mais souligne que son jeu global n'est pas encore au niveau attendu. Henry attribue cette difficulté à la transition de Mbappé du couloir gauche à un rôle de centre-avant et lui souhaite du temps pour s'adapter.

Lire la suite »

Pour Thierry Henry, Kylian Mbappé a « plus de talent » qu'Erling HaalandSur le plateau de « CBS Sports », en marge du play-off aller de Ligue des champions remporté par le Real Madrid sur le terrain de Manchester City (3-2), Thierry Henry a assuré préférer Kylian Mbappé à Erling Haaland.

Lire la suite »

Thierry Henry préfère Kylian Mbappé à Erling HaalandL'ancien attaquant français Thierry Henry a exprimé sa préférence pour Kylian Mbappé sur Erling Haaland, malgré les deux performances de buts impressionnantes dans le match aller de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid.

Lire la suite »

Thierry Henry Conquis par la Performance d'Ousmane DembéléL'ancien attaquant de l'équipe de France a salué la forme exceptionnelle d'Ousmane Dembélé après son doublé contre Brest, soulignant sa progression et son impact positif sur le PSG.

Lire la suite »

L'avis tranché de Thierry Henry sur la bataille Real Madrid – BarçaThierry Henry a un avis très clair sur la manière dont pourrait s'achever la passionnante bataille pour le titre en Liga cette saison.

Lire la suite »

Les mots forts de Thierry Henry sur le divorce de GuardiolaAlors que Pep Guardiola vit une période compliquée sur le terrain et en dehors, Thierry Henry a évoqué le sujet avec des mots forts, notamment sur la question du divorce.

Lire la suite »