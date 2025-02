Thierry Henry préfère Kylian Mbappé à Erling Haaland

L'ancien attaquant français Thierry Henry a exprimé sa préférence pour Kylian Mbappé sur Erling Haaland, malgré les deux performances de buts impressionnantes dans le match aller de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid.

Hier soir, Erling Haaland et Kylian Mbappé ont marqué lors du barrage aller de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid (2-3). Si le Norvégien a fait mieux en marquant à deux reprises contre une seule pour le Français, Thierry Henry n'a pas manqué d'être cash au moment de faire son choix entre les deux joueurs. Pour lui, il n'y a même pas photo : ' Kylian, pour moi, a plus de talent. Je vais vous expliquer. C'est un gars qui essaie de jouer en neuf depuis un an et demi.

Ils ont essayé de le faire au Paris Saint-Germain et ça n'a pas trop marché. Maintenant, il le fait au Real Madrid, le plus grand club d'Europe. Il doit s'adapter à cela. Ce gars (Haaland) joue en neuf depuis le début de sa carrièreNous pensions qu'ils allaient être les deux gars qui allaient venir après Messi et Ronaldo. Mais maintenant, au lieu d'avoir une confirmation de ce qu'ils sont, les gens remettent toujours en question leur façon de jouer. Mais pas les statistiques, car les statistiques sont magnifiques en termes de buts. Ce ne sont peut-être pas les deux meilleurs du monde, mais ils sont au top. Les gens vont se disputer. Les gens diront Mbappé. Certains diront Vinicius. Certains diront que Lamine Yamal va arriver. Peu importe. Je dis juste que ce n'est pas une chose sûre. Nous pensions que ce serait une chose sûre.Mbappé, tous les jours. Parce qu'il fait - ou offre - différentes options. Pour un entraîneur, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et il peut jouer au milieu. Haaland peut-il jouer à n'importe quel poste autre qu'un neuf ? Par exemple, laissez-moi vous poser une question… Qui préféreriez-vous marquer ? Vous savez toujours qu'il veut courir dans votre dos. Mbappé peut aller dans les deux sens





OnzeMondial / 🏆 42. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kylian Mbappé Erling Haaland Thierry Henry Ligue Des Champions Manchester City Real Madrid

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Thierry Henry Défend Kylian Mbappé Après un Début Difficile au Real MadridThierry Henry a défendu Kylian Mbappé, malgré son début de saison difficile au Real Madrid. Henry a reconnu que Mbappé a marqué 14 buts en 27 apparitions, mais souligne que son jeu global n'est pas encore au niveau attendu. Henry attribue cette difficulté à la transition de Mbappé du couloir gauche à un rôle de centre-avant et lui souhaite du temps pour s'adapter.

Lire la suite »

Pour Thierry Henry, Kylian Mbappé a « plus de talent » qu'Erling HaalandSur le plateau de « CBS Sports », en marge du play-off aller de Ligue des champions remporté par le Real Madrid sur le terrain de Manchester City (3-2), Thierry Henry a assuré préférer Kylian Mbappé à Erling Haaland.

Lire la suite »

Cristiano Ronaldo et Thierry Henry en passe de chambouler l'avenir de Tel ?Cristiano Ronaldo et Thierry Henry pourraient bien chambouler l'avenir de Mathys Tel.

Lire la suite »

Jules Koundé égale le record de Thierry Henry au FC BarceloneL'international français Jules Koundé a joué son 121e match avec le FC Barcelone, égalant ainsi le record de Thierry Henry. Koundé est désormais le 6e joueur français le plus capé dans l'histoire du club et pourrait devenir le plus capé dans un avenir proche.

Lire la suite »

Liverpool: Mohamed Salah dépasse Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'histoire en Premier...En inscrivant un but, face à Ipswich ce samedi à Anfield, dans le cadre de la 23e journée du championnat anglais, Mohamed Salah marque de plus en plus l’histoire de la Premier League. Avec ses 176 réalisations, il dépasse Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs.

Lire la suite »

Rothen S'enflamme: John Textor, Thierry Henry et Pablo Longoria dans l'émission!Une semaine explosive pour Rothen S'enflamme! John Textor débarque pour une interview sans langue de bois et règle ses comptes avec les plus grands noms du football français. Jérôme accueill également Thierry Henry pour une discussion approfondie sur les postes de sélectionneur des Bleus et de la Belgique. Et enfin, Pablo LongoriaAssume les responsabilités de l'élimination de l'OM en Coupe de France.

Lire la suite »