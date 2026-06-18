Thierry Henry, le footballeur et l'inspiration des créateurs de mode

La Coupe du monde 2026 a été l'occasion de nombreux clichés et publications sur les réseaux sociaux. On y retrouve les Wags des années 2000, mais aussi le style street affirmé de Thierry Henry, l'international français originaire de l'Essonne. Dernièrement, la ville de New York a choisi de célébrer le footballeur en renommant temporairement une rue à son nom. Sur le terrain, il n'hésitait pas à célébrer chaque but avec éclat. En dehors, il cultivait un style street affirmé, fait de pantalons baggy, de tee-shirts sportswear griffés et deCoupe du monde 2026 : comment le football est devenu l'inspiration phare des créateurs de mode Retour sur le Blokecore, un savant mélange entre la culture des pubs britanniques des années 1990 et le style des supporters qui tapissent les tribunes des matchs de football.

Alors que la Coupe du monde 2026 bat actuellement son plein en Amérique, les réseaux sociaux se imprègnent de clichés et de publications liées à cette compétition d'envergure mondiale.

On y retrouve les Wags des années 2000, marquées par l'image désormais iconique de la dentonnée. L'international français, originaire de l'Essonne, a évolué au poste d'attaquant du milieu des années 1990 jusqu'au début des années 2010. Aujourd'hui âgé de 48 ans, il alterne entre ses activités de consultant et des lors de la Coupe du monde 1998, notamment face au Brésil en finale.

Dernièrement, la ville de New York a choisi de célébrer le footballeur en renommant, temporairement, une rue à son nom : l'intersection de la 50e Rue Ouest et de la 6e Avenue s'appelle désormais 'Thierry Henry Way'. Sur le terrain, il n'hésitait pas à célébrer chaque but avec éclat.

En dehors, il cultivait un style street affirmé, fait de pantalons baggy, de tee-shirts sportswear griffés et deCoupe du monde 2026 : comment le football est devenu l'inspiration phare des créateurs de mode Retour sur le Blokecore, un savant mélange entre la culture des pubs britanniques des années 1990 et le style des supporters qui tapissent les tribunes des matchs de football





Vogue.fr / 🏆 77. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thierry Henry Coupe Du Monde 2026 Wags Des Années 2000 Dentonnée Style Street Affirmé Pubs Britanniques Des Années 1990 Supporters Qui Tapissent Les Tribunes Des Matc Blokecore

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir USALe Lumen Field de Seattle accueillera l'une des affiches de la deuxième journée du groupe D ce vendredi 19 juin. Devant leur public, les États-Unis tenteront de poursuivre sur leur lancée face à une sélection australienne qui entend confirmer son bon début de tournoi.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Diaz inspiré, Khusanov au ralenti, les tops et les flops d'OuzbékistanDécouvrez les Tops et les Flops de la première journée de la Coupe du monde 2026 entre l'Ouzbékistan et la Colombie

Read more »

Coupe du monde 2026 : l’Angleterre d’Harry Kane montre ses muscles face à la CroatiePortée par un doublé de son capitaine Harry Kane, l’Angleterre réussit son entrée en lice face à la Croatie au terme d’une rencontre rythmée disputée aux États-Unis (4-2)

Read more »

Coupe du monde 2026 : l'hymne unique de l'Afrique du Sud, symbole de réconciliationLa Dépêche du Midi explore l'hymne national sud-africain, unique au monde pour sa fusion de deux chants opposés et ses cinq langues. Un symbole fort de la fin de l'apartheid et de l'unité nationale raconté en vidéo.

Read more »