Thierry Henry dément une fausse rumeur sur Kylian Mbappé et dénonce la propagation de fake news

Thierry Henry a nié avoir critiqué Kylian Mbappé après la diffusion d'une fausse citation sur les réseaux sociaux. Il a regretté la rapidité de propagation de ce type de désinformation, surtout avant une Coupe du monde. Mbappé n'a pas réagi, étant concentré sur la préparation avec les Bleus. L'article aborde aussi le documentaire sur la grève de 2010 et fournit des détails biographiques sur plusieurs joueurs.

Thierry Henry a été contraint de démenti r une fausse citation circulant sur les réseaux sociaux , qui lui prêtait des déclarations critiques envers Kylian Mbappé à l'approche de la Coupe du monde.

Cette rumeur, née d'un compte parodique sur Facebook, s'est rapidement propagée, accumulant des milliers de likes et de commentaires. L'ancien joueur a réagi en vidéo, affirmant n'avoir jamais prononcé ces mots et exprimant son soutien à Mbappé. Il a déploré la vitesse à laquelle ces fausses informations se diffusent, rappelant que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit avant une grande compétition.

Mbappé, quant à lui, est actuellement en préparation avec l'équipe de France et n'a pas commenté l'affaire. L'article évoque également le documentaire "Le Bus : Les Bleus en grève" qui relate la grève des joueurs lors de la Coupe du monde 2010, rappelant l'intérêt du public pour les anecdotes de vestiaire.

Enfin, des informations biographiques sur plusieurs footballeurs, dont les frères Hernández, Thuram, Touré, ainsi que sur Romelu Lukaku, Iñaki Williams et Ronald Koeman, sont fournies





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