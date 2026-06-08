Thierry Henry dément les fausses critiques contre Kylian Mbappé

Le champion du monde 1998 a démenti avoir tenu des propos critiques contre Kylian Mbappé, qui ont fait le tour de l'Internet. Il a exhorté les gens à ne pas croire tout ce qu'ils voient sur Internet et à ne pas créer des histoires.

Thierry Henry a démenti avoir tenu des propos critiques contre Kylian Mbappé . Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le champion du monde 1998 a démenti les fausses critiques qui ont fait le tour de l' Internet .

Il a exhorté les gens à ne pas croire tout ce qu'ils voient sur Internet et à ne pas créer des histoires. Henry a également démenti avoir parlé de Mbappé récemment, notamment après une scène où Mbappé a semblé ignorer N'Golo Kanté dans le couloir du vestiaire lors d'un match amical. Il a souligné que les gens aiment faire des histoires et que les grands joueurs sont retenus pour leurs trophées, pas pour la façon dont ils traitent les autres





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