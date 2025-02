Thierry de L’amour est dans le pré : Nouveau coup de foudre !

Après plusieurs échecs amoureux, Thierry, l'agriculteur du Vaucluse, est de nouveau amoureux. Il a confié à Télé-Loisirs avoir rencontré une femme qui le fait vibrer et qu'il espère que cette relation puisse évoluer vers quelque chose de sérieux.

Thierry , le viticulteur et arboriculteur du Vaucluse, connu pour ses participations aux saisons 10 et 17 de L’amour est dans le pré, a toujours cherché l'amour. Après des expériences amoureuses difficiles, notamment avec Annick et Sylviane , il avait annoncé sa relation avec Claudine en 2022, avant de rompre quelques mois plus tard. Malgré ces échecs, Thierry ne perd pas espoir et avoue à Télé-Loisirs être tombé amoureux.

« Je vous donne un scoop, vous êtes le premier à qui je le dis, j’ai mis un petit jalon et ça prend tournure... Mais je n’en dirais pas plus car, comme on dit chez nous, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ! », confie-t-il avec enthousiasme. « Elle n’a pas les critères que je veux, mais coquin de sort, qu’elle est belle ! Ça me chamboule en ce moment. Je suis sur un petit nuage, ça fait longtemps que ça ne s’est pas produit », avoue-t-il. Thierry explique que sa nouvelle compagne est l'opposée d'Annick, la prétendante qu'il décrit comme « la fameuse Parisienne qui m’avait pris pour le roi des c... ». « Là, c’est l’opposé d’elle ! On va voir la suite des événements », assure-t-il. L'agriculteur espère que cette nouvelle relation se développera davantage et qu'ils pourront envisager un avenir ensemble « d’ici la fin de l’année ».Il garde cependant un certain mystère sur son identité, préférant ne pas dévoiler trop de détails avant d'en être sûr. La nouvelle compagne de Thierry, reste donc un personnage énigmatique, laissant place à de nombreuses spéculations. Son histoire d'amour, qui se déroule loin des projecteurs, suscite la curiosité du public, qui attend avec impatience de découvrir qui se cache derrière ce nouveau sourire de Thierry.





