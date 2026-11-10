Thierry de L'amour est dans le pré met fin à sa vie amoureuse

Thierry, unique candidat bicéphale de L'amour est dans le pré, annonce publiquement en novembre 2026 mettre un terme définitif à ses relations sentimentales et se retirer.

Thierry, l'agriculteur unique en son genre à avoir participé deux fois à L'amour est dans le pré, a choisi de fermer définitivement sa porte aux nouvelles aventures sentimentales. Ce lundi 9 novembre 2026, le candidat a adressé un message clair via son réseau social officiel pour signifier qu'il avait tiré un trait sur ses relations amoureuses passées et présentes.

Une participation historique sur M6

Thierry détient un record inégalé dans l'histoire du programme diffusé sur M6. Il est le seul homme à avoir accepté le défi de la ferme lors de deux éditions distinctes, soit en 2015 et à nouveau en 2022. Cette double expérience lui a valu une reconnaissance particulière auprès du public, bien que son parcours n'ait pas toujours été linéaire.

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Une armure émotionnelle imposée

Le message publié ce lundi 9 novembre 2026 révèle une volonté inébranlable de se protéger. Thierry a déclaré : Je ne veux plus rien savoir, j'ai mis mon armure, j'ai baissé la visière. Je ne veux plus rien savoir, j'ai tout verrouillé. Ces mots traduisent une décision prise après des expériences douloureuses, marquant un retour officiel vers le silence médiatique en matière de cœur.

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Un cœur d'artichaut blessé

Les téléspectateurs se souviennent que Thierry a souffert de ses échecs précédents. Après une première tentative où il avait ressenti un coup de foudre, la rupture lui a été si difficile à vivre qu'il a perdu une vingtaine de kilos. Plus récemment, une relation en 2025 s'est aussi soldée par une fin prématurée, malgré son espoir initial d'y croire à deux.

Silence radio pour l'avenir

Désormais, Thierry ne souhaite plus recevoir de courriers ni d'invitations pour de nouveaux tournages sur le sujet. Cette annonce intervient alors que de nouveaux candidats comme Bruno ou Benoît font les gros titres. Le candidat de 2015 et 2022 choisit délibérément de se consacrer à lui-même, loin des projecteurs de l'émission culte.