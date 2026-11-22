Thierry 'Coquin de sort' met un terme définitif à sa participation à L'amour est dans le pré à 70 ans. Détails sur sa décision et ses projets actuels.

Thierry, surnommé "Coquin de sort" et connu du grand public pour son rôle dans l'émission "L'amour est dans le pré", a annoncé publiquement qu'il abandonnait définitivement tout projet lié à la télé-réalité agricole. Dans une interview accordée au quotidien " Vaucluse Matin", l'agriculteur a confirmé qu'il fermait complètement la porte à l'un de ses anciens rêves, mettant ainsi un point final à sa participation future au programme.

Une décision finale après déceptions

Thierry explique que cette décision radicale est le fruit de plusieurs expériences jugées décevantes par le passé. Le protagoniste, qui célèbre ses 70 ans, estime avoir fait le tour de la question et ne souhaite plus revenir sur son choix. Il a déclaré avoir mis "son armure" et baissé "la visière" pour ne plus rien savoir des sollicitations extérieures, affirmant n'avoir plus confiance en le processus actuel.

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Solitude affirmée et fin des candidatures

L'agriculteur précise qu'il ne souhaite plus perdre son temps avec de nouvelles candidatures ou des lettres qu'il compte jeter au feu sans les lire. Il a d'ailleurs mis en place une stratégie pour éviter les sollicitations en affirmant être en couple. Cette attitude s'explique aussi par le désaccord avec certaines participantes comme Annick, qui ne partageait pas ses sentiments et critiquait l'intérêt des candidates pour la notoriété télévisuelle.

Activités agricoles et reconnaissance nationale

Malgré son retrait de l'émission, Thierry ne manque pas d'activités. Il vit toujours dans la maison familiale et conserve ses oliviers bénéficiant de l'appellation Nyons, ses amandiers ainsi qu'une petite parcelle de vignes. Sa notoriété reste intacte, il se déclare connu comme le loup blanc sur l'ensemble du territoire français et continue de fréquenter les marchés ADP depuis la saison 1 jusqu'à la saison 21.

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Valorisation du nom "Coquin de sort"

Thierry a déposé son surnom en 2018 et compte bien renouveler cette protection intellectuelle à son échéance. Le terme est déjà utilisé commercialement, comme en témoignent les mugs estampillés disponibles au Super U et à la cave Costebelle de Tulette, dans la Drôme. Cette démarche démontre qu'il a conservé un fort sens des affaires malgré son refus de retrouver le devant de la scène médiatique.

Chantier de la maison en attente

En parallèle, Thierry poursuit la finalisation de sa maison, dont les travaux ont débuté il y a une trentaine d'années. Bien que la structure ne soit pas encore totalement achevée, il ne prévoit pas d'y emménager immédiatement pour se consacrer à ses intérêts actuels. Ce retrait marque une nouvelle étape dans la vie de l'un des candidats les plus marquants de l'histoire de la saison 21 et des éditions précédentes.