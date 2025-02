Thiberville Renonce à Ses Subventions Régionales Après un Legs Surprise

La commune de Thiberville dans l'Eure a décidé de renoncer à la plupart de ses subventions régionales après avoir reçu un legs inattendu de 10 millions d'euros. Cette décision solidaire vise à permettre à d'autres villes de la communauté de communes de bénéficier de fonds supplémentaires.

Thiberville (Eure) fait un geste généreux en renonçant à la plupart de ses subventions régionales après avoir bénéficié d'un legs surprise de 10 millions d'euros en décembre dernier. Cette somme provient de Roger Thiberville , un Francilien sans héritier qui a souhaité faire un clin d'œil à la commune partageant son nom. Pour la commune, ce renoncement aux subventions est une décision logique et solidaire, visant à permettre à d'autres villes de la communauté de communes de bénéficier de fonds.

« Au niveau de la commune de Thiberville, on a créé une communauté de communes il y a très longtemps (...) Et lorsque l’on est passé dans la communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge, on a continué cet esprit de solidarité avec les autres communes. Donc, manifestement, on ne peut pas non plus demander aux communes de participer autant vis-à-vis de nous avec le legs qu'on a actuellement », explique Guy Paris, maire de Thiberville, à BFM Normandie. Cette décision a été saluée par le président de la région, Hervé Morin, qui félicite la commune pour son choix de renoncer aux subventions et de ne pas participer à la fête à laquelle elle avait tout à fait le droit. Le président considère que ce geste est « plutôt beau » pour la communauté de communes. Avec l'argent obtenu via le legs, la mairie de Thiberville prévoit notamment de faire des travaux de l'église et l'école.





