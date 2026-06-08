Thibaut Pinot ouvre sa ferme à une famille pour le Tour de France 2026 : une expérience unique en hélicoptère

Le cycliste retraité Thibaut Pinot propose un séjour gratuit dans sa ferme à Mélisey, incluant le suivi de la 13e étape en hélicoptère. Une offre exclusive sur Airbnb.

Thibaut Pinot , l'ancien cycliste professionnel surnommé 'le coureur du peuple', propose une expérience inédite pour le passage du Tour de France 2026 dans sa région natale.

Désormais éleveur à Mélisey en Haute-Saône, il ouvre les portes de sa ferme à une famille de passionnés pour trois jours, du 16 au 19 juillet. L'offre, mise en ligne sur Airbnb le 19 juin, comprend l'hébergement gratuit, un barbecue, un pique-nique, une balade à vélo avec Pinot, ainsi que le privilège de suivre la 13e étape (Dole-Belfort) depuis un hélicoptère à ses côtés.

'Je suis fier d'ouvrir les portes de ma nouvelle vie et de ma ferme pour faire découvrir la région où j'ai grandi', déclare le triple vainqueur d'étape sur le Tour. Cette initiative s'inscrit dans un partenariat entre Airbnb et le Tour de France, visant à offrir des accès privilégiés aux coulisses de l'épreuve. D'autres expériences sont également proposées, comme nager avec la triathlète Marine Leuleu ou pédaler avec Laurent Jalabert.

Pour les fans, c'est une occasion unique de partager l'intimité d'un champion et de vivre la Grande Boucle comme jamais. Les chanceux sélectionnés pourront également faire un tour dans une voiture officielle et assister à l'étape depuis les airs. Airbnb précise que la réservation se fera selon le principe 'premier arrivé, premier servi'. Thibaut Pinot, 36 ans, a connu une carrière marquée par des victoires d'étape et une troisième place au classement général en 2014.

Après sa retraite, il est retourné à Mélisey, son village natal, pour se consacrer à l'élevage. Il explique que le passage du Tour dans sa région est l'occasion parfaite de montrer que la campagne a autant à offrir que les grandes villes. Cette expérience unique reflète son attachement à ses racines et sa volonté de partager sa passion avec les fans. Le Tour de France 2026 promet ainsi des moments inoubliables pour les participants, entre authenticité et adrénaline





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